من هو ولي العهد الكويتي الجديد الملقب بالسياسي المخضرم؟

أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس السبت، أمرًا أميريًّا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وليًّا للعهد، وذلك بعد شغور في المنصب استمر لشهور منذ تولي الأمير الحالي مهام الحكم.

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وصف بالسياسي المخضرم والمعروف بتجربته الواسعة وطويلة في العمل السياسي والدبلوماسي، يأتي ليتولى منصب ولي العهد في الكويت.

وُلِد الشيخ صباح، في عام 1953 وشق طريقه المهني بدايةً في وزارة الخارجية عام 1978، ليسلك بعدها مسارًا متعدد الأبعاد في العمل الحكومي والدبلوماسي.

تنقل الشيخ صباح خالد الحمد بين مختلف المسؤوليات الوزارية، حيث تجربته شملت عدة مناصب بارزة كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل، وزير للإعلام، ورئيس لجهاز الأمن الوطني، ونائب لرئيس مجلس الوزراء وزير للخارجية، مع تكرار توليه مناصب حيوية في تشكيل الحكومة.

يعتبر الشيخ صباح خالد الحمد من الشخصيات البارزة على الساحة الدبلوماسية، حيث له بصماته الواضحة في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركته الفعّالة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

كانت بداية مسيرته المهنية في وزارة الخارجية كملحق دبلوماسي في عام 1978.

تولى عدة مناصب في الوزارة حتى عام 1995، بما في ذلك تعيينه سفيرًا للكويت في السعودية ومندوبًا للكويت لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.

في عام 1998، شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، ووزير للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ووزير للإعلام في 2008.

عاد إلى العمل الدبلوماسي مرة أخرى في عام 2011، حيث تولى وزارة الخارجية.

في عام 2012، عُيّن نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية ولشؤون مجلس الوزراء.

تكلف بتشكيل أول حكومة في عام 2019 وثاني حكومة في عام 2020.

حصل على عدة أوسمة تقديرية خلال مسيرته، من بينها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 1998 ووسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018.

الشيخ صباح خالد الحمد ليس فقط سياسيًا بل مخضرمًا في عالم الدبلوماسية أيضًا، حيث قضى أكثر من 42 عامًا في الخدمة العامة. تنقل خلال مسيرته الطويلة بين مسؤوليات وزارية متعددة، واكتسب سمعة مميزة بفضل حضوره القوي على الساحة العربية والدولية، ولا سيما خلال توليه منصب وزير الخارجية.

وصفت شخصية ولي العهد الجديد بالمحافظة ذات الطابع الكتوم، قليلة الكلام، وقد دخل عالم “نادي رؤساء الحكومات في الكويت” في عام 2019، ليصبح ثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد منذ عام 1962. خلال فترة قيادته، شكل أربع حكومات متتالية.