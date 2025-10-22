من هو صالح الفوزان رابع مفتٍ في تاريخ السعودية؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير، ليصبح رابع مفتٍ في تاريخ السعودية.

من هو صالح بن فوزان الفوزان؟

أصبح صالح الفوزان الذي ولد في العام 1354هـ (1935م)، رابع مفتٍ في تاريخ السعودية بعد محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبدالعزيز بن باز، وعبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي توفي يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول الماضي، عن عمر ناهز 82 عاماً.

نشأ صالح الفوزان يتيماً، إذ توفي والده فوزان بن عبدالله الفوزان وهو صغير، وهو من أهل الشماسية بالقصيم، تربى مع أسرته ودرس القرآن الكريم، وشرع في تعلم مبادئ القراءة والكتابة عند إمام مسجد البلد، القارئ المتقن الشيخ حمود بن سليمان التلال، الذي كان قاضياً في بلدة ضرية الواقعة بمنطقة القصيم.

تعليم صالح الفوزان

عندما افتتحت المدرسة الحكومية في بلدة الشماسية عام 1369هـ/1950م، كان صالح الفوزان أحد الملتحقين بها، إلا أنه أكمل دراسته الابتدائية بالمدرسة الفيصلية في بريدة عام 1371هـ/1952م، واشتغل مدرساً في المرحلة الابتدائية حتى افتُتح المعهد العلمي في بريدة عام 1373هـ/1954م، فكان من أوائل الملتحقين به، وتخرج فيه بعد أربعة أعوام، ليلتحق بعدها بكلية الشريعة في الرياض، ويتخرج فيها عام 1381هـ/1961م، ونال منها درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الفقه، وكانت رسالة الماجستير بعنوان “التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية” في المواريث، فيما كانت رسالة الدكتوراه بعنوان “أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية”.

مناصب صالح الفوزان

كان التدريس في المعهد العلمي بالرياض أول وظيفة شغلها صالح الفوزان بعد تخرجه في كلية الشريعة التي انتقل إليها مدرسًا في مرحلته التالية من العمل، قبل أن ينتقل للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، ثم مدرسًا في المعهد العالي للقضاء، ليعيَّن بعد ذلك مديراً للمعهد العالي للقضاء، واشتغل بالتدريس في المعهد نفسه بعد انتهاء مدة تكليفه الإدارية، ثم انتقل بعد ذلك إلى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، ولا يزال عضواً فيها.

صالح الفوزان المفتي الجديد

صدر أمر ملكي في 30 ربيع الآخر 1447هـ/22 أكتوبر 2025م بتعيين صالح الفوزان مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.

مشاركات وعضويات صالح الفوزان

لصالح الفوزان مشاركات منتظمة في الإصدارات العلمية، تتمثّل في بحوث وفتاوى ودراسات ورسائل، جُمع بعضها وطبع، وبعضها الآخر في طريقه إلى الطباعة، كما أنه أشرف على عدد من الرسائل العلمية في مراحل الدراسات العليا بالجامعات السعودية، وتتلمذ لديه عدد من طلاب العلم الشرعي بحضور دروسه ومجالسه.

وصالح الفوزان هو إمام وخطيب ومدرس بجامع الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود في حي الملز بالرياض، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، إضافةً إلى مشاركته في الإجابة عن أسئلة المستفتين بالبرنامج الإذاعي “نور على الدرب”، وذلك لاعتقاده حاجة الناس إلى من يفتيهم ويحل مشكلاتهم، إلى جانب تناول قضاياهم من أهل العلم الشرعي والاختصاصات الفقهية. ويُعدُّ من ضمن المشايخ المشرفين على عدد من الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية.

مشايخ صالح الفوزان

أخذ صالح الفوزان علمه الشرعي من أيدي عدد من العلماء والفقهاء، وعلى رأسهم مفتي عام المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبدالرزاق عفيفي، والشيخ عبدالله بن حميد، والشيخ صالح العلي الناصر، والشيخ محمد بن سبيل، والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، والشيخ إبراهيم بن عبيد العبدالمحسن، والشيخ حمود بن عقلا، والشيخ عبدالله بن صالح الخليفي، والشيخ صالح بن عبدالرحمن السكيتي، إضافةً إلى عدد من مشايخ جامعة الأزهر الذين كانوا منتدبين لتدريس اللغة العربية والتفسير والحديث.

مؤلفات صالح الفوزان

صدرت لصالح الفوزان مؤلفات عدة في العلوم الشرعية، من ضمنها كتاب “التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية في علم المواريث”، وهو رسالته في مرحلة الماجستير، وطُبع في مجلد واحد، وله أيضًا كتاب “أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية”، وهو الرسالة التي قدمها في مرحلة الدكتوراه، وله كتب: “الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد”، و”البيان فيما أخطأ فيه بعض الكُتّاب”، وكتاب “من أعلام المجددين في الإسلام”، و”مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة”، و”الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام”، و”مجموع فتاوى في العقيدة والفقه”؛ وهو كتاب مفرغ من برنامج “نور على الدرب” وأُنجز منه خمسة أجزاء.

وأصدر الفوزان كتاب “التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبدالوهاب”، وكتاب “شرح العقيدة الواسطية”، و”الخطب المنبرية في المناسبات العصرية”، وكتاب بعنوان: “رسائل في مواضيع مختلفة”، و”الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع”، وكتاب “التوحيد” في المقررات الثانوية، و”إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان”، وكتاب “الملخص الفقهي”، وفتاوى ومقالات نشرت في مجلة الدعوة، و”بيان ما يفعله الحاج والمعتمر”، إضافةً إلى رسائل وبحوث علمية منها ما طبع، ومنها ما هو في طريقه للطباعة، كلها من إنجاز الشيخ ومجهوداته.

علاقة صالح الفوزان بالشيخ ابن باز

كان الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة الأسبق أحد من تتلمذ على يدهم وتأثر بهم الشيخ صالح الفوزان، إذ تلقى على يده علم الفرائض والمواريث في كلية الشريعة بالرياض، إضافةً إلى حضور دروسه ومحاضراته وجميع مجالسه، كما كان يستمع إلى برامجه الإذاعية في العلم والفتوى.

ومنذ انتقال الفوزان للعمل بدار الإفتاء، كان الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيسه، فاستفاد منه في مجالات العلم الشرعية، والتثبُّت في الإجابة عن الفتاوى، وتحري الدقة والصواب، إضافةً إلى التحمل والصبر على مشاق العمل، وبناء الأجوبة على أدلة الكتاب والسنة، مراعاة للمسؤولية والخوف من الله عز وجل بالتخلص من الإخلال والتساهل والتفريط فيما يفتي به الناس.

برامج صالح الفوزان الإذاعية

إضافةً إلى مشاركته في برنامج “نور على الدرب”، كان من البرامج التي يقدمها صالح الفوزان إذاعيًّا برنامج “قراءة لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية” في إذاعة القرآن الكريم، وجاءت فكرة البرنامج بطلب من الإذاعة، لإعطاء المستمعين نبذةً وفكرةً عن فتاوى ابن تيمية، فكتب الشيخ محتواها من الفقه والعلم، واستمر بث البرنامج بشكل أسبوعي لعدة سنوات، ووصل الشيخ من خلاله إلى الجزء العاشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم توقف بعد ذلك.

