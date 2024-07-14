سارعت شخصيات عديدة من إيلون ماسك إلى حسن سجواني، بالتعبير عن ردود فعل غاضبة من رجال الأعمال وقادة حول العالم على إطلاق النار في تجمع ترامب ومحاولة اغتياله.

وعبر قادة دول ورجال أعمال عن صدمتهم من الحادث، فيما سارع إيلون ماسك للإعلان عن تأييده لترامب وتقديم مساهمة في حملته الانتخابية.

قال جيف بيزوس مؤسس “أمازون” في منشور على “إكس”، إن “رئيسنا السابق أظهر شجاعة هائلة الليلة” بعد تعرضه لإطلاق نار في ولاية بنسلفانيا.

وأدان الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، إطلاق النار وكتب على موقع إكس: “أصلي من أجل الشفاء العاجل للرئيس ترامب. مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بدوره على موقع Threads إنه يصلي من أجل “الشفاء السريع للرئيس ترامب”.

ونقلت أ ف ب، أن الرئيس الصيني شي جينبينج، أعرب اليوم الأحد 14 يوليو، عن “تعاطفه” مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تعرض لمحاولة اغتيال على ما قال ناطق صيني.

وأدان المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، على حادث محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، في المجمع الانتخابي.

ولفت مراسل لشبكة (سي.إن.إن) على منصة إكس نقلا عن مصادر لم يكشف عنها إن مكتب التحقيقات الاتحادي حدد هوية الشخص المشتبه في قيامه بإطلاق النار خلال تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأضاف المراسل أن المتهم، الذي لقي حتفه، بلغ من العمر 20 عاما وهو من ولاية بنسلفانيا. وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يكشف النقاب عن اسم المشتبه به حتى الآن. ولم تتمكن رويترز بعد من التأكد من صحة التقرير. فيما زعمت بعض المواقع أن اسمه ماثيو كروكس.

ونشرت حملة دونالد ترمب، عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو وهو ينزل سلم طائرته بعد هبوطها في ولاية نيوجيرسي في وقت مبكر من صباح الأحد، بعد أن أصيب في الأذن اليمنى جراء إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي السبت في ولاية بنسلفانيا.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا بعد سماع دوي إطلاق نار، وسحب ترمب بسرعة من على المنصة، ووجهه مغطى بالدماء بعد سقوطه على الأرض .

وأعلن ماسك على منصة إكس دعمه لترامب قائلا: “أؤيد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل كامل وأتمنى الشفاء العاجل له”. كما رأى في سياق متصل، أنه يجب استقالة قائد جهاز الخدمة السرية.”

وكان ماسك قد سخر من جهاز الخدمة السرية بعد أن تبين أن مطلق النار صعد على سطح مبنى أمام الحضور وهو يحمل بندقية على مسافة 130 مترا من منصة ترامب.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، هوية المتهم بإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترمب، تباينت ما أوردته التقارير الأميركية بشأن المعلومات المتاحة عن توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاماً، والذي لقي مصرعه في الحادث.

المبنى القريب الذي صعد على سطحه مطلق النار قرب تجمع ترامب الانتخابي.

ويمكن القول إن حركة بسيطة من راس ترامب أنقذت أمريكا من الفوضى واحتمال اندلاع حرب أهلية- وهي مخاطر لاتزال قائمة- ومن الوارد جدا أن تكون إمالة الرأس في آخر ثانية قد أنقذت حياته حيث أظهرت لقطات بطيئة الرصاصة وهي تخدش أذنه. لو لم يحرك ترامب رأسه، فمن المحتمل أن تصيب الرصاصة مؤخرة رأسه، مما أدى إلى إنهاء حياته.

يقول ترامب إنه أدار رأسه لينظر إلى إحصاءات الهجرة غير الشرعية التي كانت على الشاشة الكبيرة في تجمعه. ترامب أفاد لطبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون: “هذا الرسم البياني الذي كنت أستعرضه أنقذ حياتي”. “لقد أنقذت دورية الحدود حياتي”. “إذا لم أشر إلى هذا الرسم البياني وأدرت رأسي للنظر إليه، لكانت تلك الرصاصة قد أصابتني مباشرة في الرأس”.