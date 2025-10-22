من الميلاد إلى الوفاة.. خدمات إلكترونية جديدة عبر أبشر السعودية

أطلقت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية أمس الثلاثاء أربع خدمات إلكترونية جديدة هي طلب تغيير الاسم الأول للمواطن وطلب توصيل شهادة الوفاة وطلب شهادة الوفاة بدل مفقود وبدل تالف وطلب تحديث شهادة الميلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه “تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع اليوم، أربع خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر)، وذلك في مقر نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض”.

وتأتي هذه الخدمات الجديدة في إطار تعزيز جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي لتقديم حلول ذكية للمواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.

ما هي أبشر؟

منصة أبشر هي المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية، وتهدف إلى تقديم خدمات وزارة الداخلية رقمياً وبشكل متكامل للمواطنين والمقيمين والزوار، وذلك من خلال الاستفادة من الممكّنات التقنية، وتسخير التقنيات الحديثة؛ بما يوفر تجربة مستخدم متميزة عبر خدمات مؤتمتة ذات موثوقية وأمان وكفاءة عالية.

وحققت المنصة قفزات كبيرة منذ تدشينها في العام 2010 عبر خدماتها المقدمة، وأصبحت تنافس منصات الحكومات الرقمية على مستوى العالم، ومن أوائل المنصات على مستوى الشرق الأوسط، حيث توسعت خدمات المنصة من قطاعات وزارة الداخلية مثل الجوازات والمرور والأحوال المدنية وغيرها، وصولاً إلى استحداث خدمات جديدة مؤتمتة تخدم العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.