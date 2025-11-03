من أكثر من حصل على الإقامة المميزة السعودية؟

كشف المتحدث الرسمي لمركز الإقامة المميزة السعودية أن إقامة الكفاءات الاستثنائية في المملكة العربية السعودية تستحوذ على النسبة الأكبر من الحاصلين على الإقامة المميزة بنحو 49% تليها إقامة مستثمر الأعمال بنسبة تقارب 28% فيما تتوزع النسب المتبقية على بقية منتجات الإقامة المميزة الأخرى.

وعلى هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII9 في نسخته التاسعة بالرياض، قال غنام الغنام، بحسب موقع “أرقام” الاقتصادي، إن لدى المركز أكثر من 40 ألف متقدم على المنصة الحكومية ينتمون لأكثر من 140 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح “الغنام” إن المركز يسعى إلى تمكين الاقتصاد الوطني واستحداث الوظائف من خلال جذب الفئات المستهدفة للإقامة المميزة، مبيناً أن المركز يُعد ممكناً استراتيجياً لجذب المستثمرين والكفاءات للعيش والعمل والاستثمار في المملكة، وتمكين القطاعات الحيوية لاستقطاب الفئات المستهدفة من الكفاءات والمستثمرين والمواهب الرياضية.

وأضاف أن مشاركة المركز في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار تهدف إلى جذب المستثمرين والكفاءات الاستثنائية ورواد الأعمال والفئات المستهدفة للإقامة المميزة، مشيراً إلى أن جناح الإقامة المميزة شهد خلال أيام المؤتمر زيارة العديد من الفئات المستهدفة، والكفاءات الاستثنائية، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والتحالفات المستقبلية.

الإقامة المميزة

يتمتع حاملو الإقامة المميزة في السعودية من جميع الفئات بعدد من المزايا العامة، تشمل الإقامة في السعودية مع الأسرة (الوالدين والأزواج والأبناء دون 25 عاماً)، والانتقال بحرية بين المنشآت، والإعفاء من المقابل المالي على الوافدين والمرافقين، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة دون الحاجة إلى تأشيرة، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستخدام المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ، والعمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها، إلى جانب مزاولة الأنشطة التجارية وفق نظام الاستثمار، وتملّك العقارات والانتفاع بها.

أنواع الإقامة المميزة السعودية

1- إقامة الكفاءة الاستثنائية

2- إقامة الموهبة

3- إقامة مستثمر أعمال

4- إقامة رائد أعمال

5- إقامة مالك عقار

6- إقامة مميزة غير محددة المدة ومحددة المدة