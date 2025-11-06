منصة قوى السعودية: أصحاب عقود العمل المنتهية ستتحول لـ “هروب”

كشفت منصة قوى الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن وجود تحديثات في نظام العقود تضمنت اشتراط سريان رخصة العامل لمدة 60 يوماً أو أكثر مع عدم وجود عقد عمل سارٍ في حال تقدم صاحب العمل بطلب تحويل حالة العامل إلى “منقطع عن العمل”.

وأوضحت المنصة الإلكترونية، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، أنه في حال تغيرت حالة العامل إلى منقطع، سيتم إمهاله 60 يوماً لاتخاذ أحد الخيارات التالية “الانتقال إلى منشأة أخرى، الخروج النهائي من المملكة، أو التعاقد مجدداً مع نفس المنشأة”، وفي حال انتهاء المهلة دون اتخاذ أي إجراء ستصبح حالة العامل “متغيب عن العمل”، ويسقط من المنشأة.

وأكدت أن تحديثات نظام إدارة العقود تضمنت أنه عند انتهاء فترة إشعار عقد العمل بين صاحب العمل والمقيم وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، سواء بقرار من صاحب العمل أو من العامل، سيتحول عقد العمل إلى “منتهي”.

وأضافت أنه في حال عدم اتخاذ العامل لأي من هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة، فسيُبلغ عنه تلقائياً للجهات المختصة كمتغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في دليل أصدرته، سابقاً، أن منصة قوى الخاصة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمنشآت والعاملين أتاحت للموظف الحصول على شهادة التعريف بالراتب تحتوي على معلومات تخص وظيفته الحالية في حال كان على رأس العمل، عند رغبته بمعلومات تخص خبراته السابقة، إذ سيتمكن العامل من طلب شهادة الخبرة عبر حسابه في منصة “قوى أفراد”

وتقدم تلك الخدمة مجاناً دون أي شروط، موضحة أن آليات الحصول على الشهادة تتمثل في تسجيل الدخول على حساب “قوى الأفراد”، ثم الذهاب إلى الخدمات واختيار الشهادات الوظيفية، وطلب شهادة جديدة، واختيار نوع الشهادة المطلوبة، واختيار الوظيفة التي يرغب العامل بالحصول على شهادة تعريف بالراتب منها، ثم تحديد الجهة الطالبة لشهادة التعريف بالراتب، واختيار نوع شهادة التعريف بالراتب، ومراجعة الطلب وإرساله لصاحب العمل للتحقق من المعلومات الوظيفية الخاصة به.

كما أعلنت الوزارة عن إتاحتها لشهادات الخدمة، عبر وثيقة تثبت للموظف خبرته في المنشآت السابقة، وتمكنه من توثيق الخبرة وتطوير السيرة الذاتية ورفع أولوية الحصول على الفرص، إذ تقدم هذه الخدمة فقط للموظفين المسجلين ضمن المنشأة خلال تقديم الطلب، وتختص خطوات الحصول على الخدمة عبر تسجيل الدخول لحساب “قوى الأفراد”، واختيار “الخدمات” ثم “الشهادات الوظيفية” وطلب شهادة جديدة، ثم اختيار نوع الشهادة، والخبرة التي ترغب بالحصول على شهادة الخدمة منها، ومراجعة الشهادة وإصدارها.