منصة سعودية لترحيل المخالفين ذاتياً

تعتزم المديرية العامة للجوازات السعودية إطلاق منصة رقمية للترحيل الذاتي لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة وذلك بهدف أتمتة الإجراءات وتسريع إنجازها تجاه المخالفين للأنظمة.

واستعرض مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح المربع في ملتقى الحكومة الرقمية 2025 “رحلة الجوازات نحو التحوّل الرقمي” كاشفاً عن قرب إطلاق منصّة رقمية لترحيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود إلى جانب “مسار ذكي” يُتيح التحقّق من هويّات المسافرين عبر الكاميرات وإنهاء إجراءاتهم دون المرور على الموظفين.

وقال المربع إن المنصة ستنطلق عقب اكتمال الجوانب التنظيمية، والأمنية، والفنية، موضحاً أن “منصة الترحيل الذاتي تغني عن سياسة الترحيل التقليدي لمخالفي الأنظمة، إذ تكلّف الحكومة أعباء مالية واقتصادية وصحية، لذا برز نموذج الترحيل الذاتي الذي يتيح للمخالف التسجيل عبر المنصة وإنهاء إجراءاته والتوجه إلى المنافذ من أجل المغادرة”.

وتضبط السلطات السعودية بشكل دائم مخالفين لأمن الحدود، وكسرت أعداد أولئك المتسللين حاجز الـ 100 ألف متسلل ومخالف دخلوا أراضي المملكة في أشهر قليلة من العام الجاري.