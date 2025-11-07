منح الإقامة المميزة السعودية لـ 100 رائد أعمال من 20 دولة

منح مركز الإقامة المميزة السعودي أكثر من 100 رائد أعمال من نحو 20 دولة حول العالم إقامة رائد أعمال وذلك خلال ملتقى “بيبان 2025” الذي تُنظمه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن منح الإقامة المميزة يأتي ضمن جهود المركز في تعزيز مكانة السعودية وجهة عالمية جاذبة للكفاءات والمواهب ورواد الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعتبر منتج إقامة رائد أعمال من أبرز منتجات المركز المخصصة لأصحاب الشركات الناشئة ذات الحلول التقنية المبتكرة، والراغبين في تطوير شركاتهم الناشئة داخل السعودية، مما يسهم في تمكين الاقتصاد الوطني، واستحداث فرص العمل النوعية.

ويُمثّل ملتقى بيبان 2025 منصة رئيسية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال، حيث يوفر بيئة مُحفِّزة تجمع أصحاب المشاريع بالخبراء في مجال الاستثمار، مما يتيح تبادل المعرفة وفرص نمو وتوسّع داخل السعودية وخارجها.

وأكد المركز أن منح رواد الأعمال الإقامة المميزة يعكس حرص السعودية على استقطاب المبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من تنمية أعمالهم في بيئة ريادية محفّزة تُدعم التنافسية والاستدامة الاقتصادية.

الإقامة المميزة

يتمتع حاملو الإقامة المميزة في السعودية من جميع الفئات بعدد من المزايا العامة، تشمل الإقامة في السعودية مع الأسرة (الوالدين والأزواج والأبناء دون 25 عاماً)، والانتقال بحرية بين المنشآت، والإعفاء من المقابل المالي على الوافدين والمرافقين، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة دون الحاجة إلى تأشيرة، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستخدام المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ، والعمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها، إلى جانب مزاولة الأنشطة التجارية وفق نظام الاستثمار، وتملّك العقارات والانتفاع بها.

نواع الإقامة المميزة السعودية

1- إقامة الكفاءة الاستثنائية

2- إقامة الموهبة

3- إقامة مستثمر أعمال

4- إقامة رائد أعمال

5- إقامة مالك عقار

6- إقامة مميزة غير محددة المدة ومحددة المدة

أكثر إقامة مميزة طلباً في السعودية

كشف المتحدث الرسمي لمركز الإقامة المميزة السعودية غنام الغنام في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن إقامة الكفاءات الاستثنائية في المملكة تستحوذ على النسبة الأكبر من الحاصلين على الإقامة المميزة بنحو 49% تليها إقامة مستثمر الأعمال بنسبة تقارب 28% فيما تتوزع النسب المتبقية على بقية منتجات الإقامة المميزة الأخرى.

وقال الغنام إن لدى المركز أكثر من 40 ألف متقدم على المنصة الحكومية ينتمون لأكثر من 140 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن المركز يسعى إلى تمكين الاقتصاد الوطني واستحداث الوظائف من خلال جذب الفئات المستهدفة للإقامة المميزة، مبيناً أن المركز يُعد ممكناً استراتيجياً لجذب المستثمرين والكفاءات للعيش والعمل والاستثمار في المملكة، وتمكين القطاعات الحيوية لاستقطاب الفئات المستهدفة من الكفاءات والمستثمرين والمواهب الرياضية.