منتدى دافوس يبحث عن رئيس جديد بعد استقالة مؤسسه شواب

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس (WEF) عن بدء عملية البحث عن رئيس جديد له، عقب استقالة مؤسسه البروفيسور كلاوس شواب من رئاسة مجلس الأمناء، خلال اجتماع عُقد في 20 أبريل الجاري.

وأفاد بيان صادر عن المنتدى، يوم الاثنين، أن المجلس عيّن بالإجماع نائب الرئيس بيتر برابيك-ليتماثي رئيسًا مؤقتًا، تماشيًا مع القواعد واللوائح المنظمة، كما تم تشكيل لجنة خاصة لاختيار خليفة دائم.

وعلق شواب قائلا: “مع دخولي عامي الـ88، قررتُ التنحي عن منصبي كرئيس وعضو في مجلس الأمناء، بأثر فوري”.

شغل شواب منصب الرئيس التنفيذي للمنتدى لأكثر من 50 عامًا، حيث أسس المنتدى في عام 1971 تحت اسم “منتدى الإدارة الأوروبي”، كندوة تركز على إدارة الشركات. ومنذ ذلك الحين، تطور المنتدى ليصبح منصة عالمية بارزة تجمع قادة العالم لمناقشة قضايا محورية مثل عدم المساواة، والهجرة، والتقنيات الحديثة، والعولمة.

منتدى دافوس… مركز الحوار العالمي

أصبح الاجتماع السنوي للمنتدى في مدينة دافوس السويسرية مناسبة أساسية في جدول أعمال صناع القرار من كبار التنفيذيين والممولين والسياسيين من أكثر من 100 دولة. ويستقطب الحدث سنويًا حوالي 2500 شخصية مؤثرة لمناقشة حلول للقضايا العالمية، من الأوبئة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي.

اختار شواب مدينة المنتجع السويسرية دافوس لتوفير بيئة هادئة تشجع على الحوار والانفتاح، وفقًا لموقع المنظمة غير الربحية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.

وفي تعبير عن التقدير لإنجازات شواب، أصدر مجلس الأمناء بيانًا قال فيه إنه “أنشأ المنصة العالمية الرائدة للحوار والتقدم”، مؤكدًا أهمية التمسك بقيم ومهمة المنتدى، خاصة في ظل التحديات العالمية المتسارعة.

تحديات اقتصادية وتجارية على الساحة

تأتي هذه الخطوة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، خاصة مع فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، ما أدى إلى هزّ الأسواق، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الذهب، إلى جانب مخاوف متزايدة من اندلاع حرب تجارية مع الصين وركود اقتصادي عالمي محتمل.

في هذا السياق، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لعام 2025، متوقعة انخفاض تجارة السلع بنسبة 0.2%، مقارنة بتوقعاتها السابقة بنمو قدره 3%.

ورغم هذه التحديات، لا يزال المنتدى يلعب دورًا محوريًا بفضل علاقاته الممتدة مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، معززًا نهجًا تعاونيًا لمعالجة القضايا السياسية والتجارية العالمية.

من سيخلف شواب؟

مع تقدم شواب في السن، كانت هناك تكهنات متزايدة حول موعد تقاعده وخليفته المحتمل. ورغم أنه سلم بعض المسؤوليات إلى بورج بريندي، وزير خارجية النرويج السابق والرئيس الحالي للمنتدى، ظل شواب شخصية محورية في المنتدى واجتماعاته السنوية.

ويُذكر أن ابني شواب، نيكول وأوليفييه، يعملان أيضًا ضمن المنظمة، ومن المتوقع أن يواصلا لعب أدوار قيادية في المستقبل.