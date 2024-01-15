التغير المناخي والفوضى والحرب.. ملفات تؤرق دافوس 2024

تنطلق الإثنين أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، والعنوان الرئيسي المتفائل لمنتدى دافوس هذا العام هو “إعادة بناء الثقة”، لكن أجندة “التغير المناخي والفوضى والحرب” تخيم على الحدث الذي سيستمر حتى يوم الجمعة.

من المقرر أن يبدأ الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) اعتبارًا من الإثنين 15 يناير ويستمر حتى الجمعة 19 يناير 2024 في مدرسة جبال الألب السويسرية المحلية وسط دافوس. وسيرحب الاجتماع السنوي بأكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية كبرى و1000 شريك في المنتدى، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني والخبراء وممثلي الشباب ورواد الأعمال الاجتماعيين ووسائل الإعلام.

ويقال إن دافوس 2024 سيركز على نهج “العودة إلى الأساسيات”، وتعزيز الحوار المفتوح والبناء بين الحكومات وقطاع الأعمال وقادة المجتمع المدني.

الهدف من المنتدى هو استكشاف تعقيدات الوضع الحالي للبيئة، وتقديم نظرة ثاقبة من خلال أحدث التطورات في المجتمع والتكنولوجيا والعلوم والصناعة.

• مهرجان دافوس السنوي

على الرغم من توقعات بإبرام الكثير من الصفقات التجارية خلال فعاليات المنتدى، إلا أن هناك أربعة عناصر ستهيمن على حدث هذا العام وهي: الصراع؛ الحرب الباردة الجديدة؛ مناخ؛ والفوضى – أو احتمال حدوثها، والتي تنشأ نتيجة لسوء استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الدول المعادية والمجرمين.

حلم منتدى دافوس في عالم ينعم بالسلام والرخاء والعولمة تحطم بسبب التطورات الدولية الأخيرة، هو ما دفع كلاوس شواب مؤسس المنتدى العالمي الاقتصادي في أوائل السبعينيات وحاليا الرئيس التنفيذي للمنظمة، للتصريح قبيل الفعاليات قائلا: «إننا نواجه عالماً منقسماً وانقسامات مجتمعية متزايدة، مما يؤدي إلى انتشار عدم اليقين والتشاؤم. وعلينا أن نعيد بناء الثقة في مستقبلنا من خلال تجاوز إدارة الأزمات، والنظر في الأسباب الجذرية للمشاكل الحالية، وبناء مستقبل أكثر واعدة معًا».

وسلطت الهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين على مخاطر تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط. حتى الآن، ثبت أن المخاوف من أن تؤدي هجمات 7 أكتوبر إلى تكرار صدمة الطاقة التي حدثت عام 1973 ــ زيادة في تكلفة النفط الخام بمقدار أربعة أضعاف ــ لا أساس لها من الصحة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الطلب على النفط كان ضعيفاً. لقد قدمت عملية إعادة توجيه سفن الشحن المطولة حول رأس الرجاء الصالح إشارة إلى ما يمكن أن يحدث إذا امتدت الحرب إلى لبنان.

أدت الأحداث في الشرق الأوسط إلى تراجع الاهتمام في الأشهر الأخيرة بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، والتي ستدخل قريباً عامها الثالث. وسوف يحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي على زيادة إمدادات المعدات العسكرية عندما يتحدث أمام المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء.

وزيلينسكي هو واحد من أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة يشاركون في دافوس هذا العام، والقائمة تضم أيضًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الليبرالي الجديد للأرجنتين خافيير مايلي. ولن يحضر الزعيم الصيني شي جين بينغ، لكن بكين ستظل ترسل وفدا كبيرا برئاسة رئيس الوزراء لي تشيانغ.

وسوف يتم تحليل خطاب لي بعناية بحثاً عن أي علامات تدل على ذوبان الجليد في العلاقات الفاترة على نحو متزايد بين الصين والولايات المتحدة.

هناك خطران كانا يبدوان ذات يوم وكأنهما غيمتان في الأفق البعيد، وقد أصبحا الآن خطرين مباشرين. هيمنت على تقرير المخاطر العالمية السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي ــ التكنولوجيا التي تقدمت بسرعة منذ دافوس العام الماضي ــ لأغراض شريرة، وأن الوقت ينفد لمنع الانحباس الحراري العالمي من الوصول إلى نقطة التحول.

وليست كل الأخبار سيئة. في يناير 2023 خلال الدورة الماضية لدافوس، كانت هناك مخاوف من حدوث ركود مؤلم وطويل الأمد مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة ردا على أعلى معدل تضخم في الغرب منذ أربعة عقود. ومع بداية عام 2024، بدأ التضخم في الانخفاض، وتتوقع الأسواق المالية تخفيضات في تكاليف الاقتراض الرسمية. ورغم أن منطقة اليورو والمملكة المتحدة ربما لا تزال تعاني من الركود الفني، فإن الألم يبدو قصير الأجل.

ومع ذلك، فإن أي تفاؤل سيكون حذرا. في السنوات الأربع الماضية، عانى الاقتصاد العالمي من كوفيد، وأزمة تكلفة المعيشة والحرب. في دافوس 2024، سوف يدور الحديث حول ما يمكن أن يحدث من أخطأ بعد ذلك.

• دافوس 2024: ما هو جدول الأعمال؟

مجالات التركيز الرئيسية الأربعة في دافوس 2024 هي كما يلي:

تحقيق الأمن والتعاون في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية خلق النمو وفرص العمل لعصر جديد الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة

• دافوس 2024: أبرز الفعاليات اليومية

الثلاثاء 16 يناير:

سيتضمن اليوم الكامل الأول للتجمع السنوي لنخبة الأعمال والقادة العالميين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، خطابات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أيضًا. كعشرات الجلسات حول كل شيء بدءًا من الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والاقتصاد العالمي.

الأربعاء 17 يناير:

ستهيمن خطابات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اليوم الكامل الثاني من التجمع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لنخبة الأعمال والقادة العالميين.

الخميس 18 يناير:

سيتضمن اليوم الأخير الكامل للتجمع السنوي لنخبة الأعمال والقادة العالميين في المنتدى الاقتصادي العالمي تعليقات من رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا تافيسين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، وجلسات حول تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية والاقتصاد العالمي. والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان.