مؤشرات إيجابية لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن ستاندرد أند بورز جلوبال اليوم الخميس 5 يوليو 2024 بعض علامات التحسن في القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يونيو.

حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 49.6 في مايو إلى 49.9، ليقترب من مستوى 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ 43 شهرًا.

ويشير هذا إلى انحسار ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من الإمارات العربية المتحدة واتفاق قرض صندوق النقد الدولي.

ووفقًا لـ ستاندرد أند بورز غلوبال، “شهدت الشركات غير النفطية في مصر زيادة في أحجام المبيعات لأول مرة منذ أغسطس 2021”.

ويأتي هذا التحسن في أعقاب أداء اليمين للحكومة الجديدة المصرية يوم أمس وتكليفها بمكافحة التضخم وتعزيز الاستثمار.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة 50.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2021. وكان قطاعا التصنيع والخدمات هما الأكثر إيجابية، حيث ذكرت الشركات أن ذلك يعود إلى تحسن أوضاع السوق. ومع ذلك، فقد انكمش نشاط قطاع التشييد.

وظل التوظيف مستقراً إلى حد كبير في يونيو، حيث أعلنت بعض الشركات عن توظيف المزيد من العمال لتلبية الطلب المتزايد، بينما أبلغت شركات أخرى عن عمليات تسريح.

وقال الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز، ديفيد أوين، “يبدو أن الشركات في طريقها للتعافي”.

وأضاف: “إذا استمرت المبيعات والمشتريات في الارتفاع في النصف الثاني من هذا العام، فيجب أن يكون لدى الشركات الحافز والحاجة إلى زيادة الإنتاج”.

وأوضحت ستاندرد أند بورز غلوبال أنه “بينما شهد شهر يونيو أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ ثلاثة أشهر، ذكرت الشركات بشكل عام أن هذا يرجع إلى التقلبات العالية في أسعار السوق وليس اتجاهًا متزايدًا للتضخم”.

ومع ذلك، أظهر المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي قد انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث عبرت معظم الشركات عن عدم يقينها بشأن آفاق النمو في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي الأخير.