فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر تعلن عن دخول 20 مليار دولار خزينة الدولة.. ما مصدرها؟

خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن القاهرة تسلمت من دولة الإمارات العربية المتحدة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء عن تسلمها الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” والبالغة 14 مليار دولار.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن القاهرة تسلمت من دولة الإمارات العربية المتحدة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”.

صفقة رأس الحكمة التاريخية

وأسهمت الصفقة التاريخية في ضخ المزيد من الموارد الدولارية في مصر، بعد أن سيطرت السوق السوداء لعدة شهر وصل خلالها سعر الدولار إلى أكثر من 70 جنيها مصريا.

مصر

ونجحت الحكومة في السيطرة على السوق السوداء والتي لم يعد لها أي تواجد، بعد تحرير سعر الصرف في البنوك، حيث يتداول الدولار الآن في البنوك المصرية أقل قليلا من 47 جنيها للدولار الواحد.

هل يتراجع الدولار في مصر؟

وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، بدأت الحكومة المصرية في إجراءات تنازل دولة الإمارات عن 6 مليارات دولار قيمة وديعة دولارية، على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين البلدين بشأن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

ويتوقع خبراء أن تتراجع قيمة الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري خلال الساعات القليلة القادمة، مع إعلان الحكومة عن توافر حصيلة دولارية كبيرة، وتشير التوقعات إلى تداول الدولار في حدود 45 جنيها في البنوك المصرية خلال الأسبوع المقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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