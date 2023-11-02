بعد سندات الباندا، مصر تطرح سندات ساموراي بقيمة نصف مليار دولار

طرحت الحكومة المصرية سندات «ساموراي» في السوق اليابانية، بقيمة 75 مليار ين ياباني، وتعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد 1.5 في المائة.

وسندات «ساموراي» هي سندات مقوَّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في بورصة طوكيو،

ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود مصر لتنويع مصادر التمويل وزيادة سيولتها الدولارية لمعالجة الاختلالات التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وخفض تكلفة الدين الخارجي، بالإضافة إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين.

طرح سندات ساموراي من العام الماضي

وكانت مصر قد طرحت في مارس (آذار) من العام الماضي، سندات «ساموراي» دولية بقيمة 500 مليون دولار، كما أعلنت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إصدار سندات «باندا» في السوق الصينية وبعملة اليوان بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان نقلاً عن الوزير محمد معيط، قوله إن الإصدار، وهو الثاني من نوعه، سيسهم في إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن الطرح يعكس قدرة مصر على مواصلة الإصدارات الدولية رغم «قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية».