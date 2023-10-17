مصر تصدر أول سندات باندا لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان

أعلنت وزارة المالية الاثنين إن مصر أصدرت سندات الباندا لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان (478.74 مليون دولار)، بينما تواجه القاهرة استحقاقات سداد ديون خارجية متزايدة.

وقال الوزير محمد معيط إن مصر نجحت في الحصول على تسعير منخفض لسندات الباندا، التي تصدرها للمرة الأولى، بعائد 3.5 بالمئة سنويا لمدة ثلاث سنوات، “مما يجعلها أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية” بحسب رويترز.

وسندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب. وقال الوزير في بيان “هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الأفريقي للتنمية، وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع”.

وزادت ديون مصر الخارجية أربعة أمثال خلال السنوات الثماني الماضية. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن ديون الحكومة المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة في النصف الثاني من العام الحالي بلغت حتى نهاية مارس آذار 2023 ما إجماليه 11.76 مليار دولار، منها سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 20 نوفمبر تشرين الثاني و14.60 مليار دولار تستحق في النصف الأول من 2024. ورتبت مصر الشهر الماضي اتفاقا لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة 1.3 مليار دولار، وفي أغسطس آب وافق مجلس الوزراء المصري على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني لأجل خمس سنوات. وجمعت مصر في فبراير شباط 1.5 مليار دولار من أول إصدار لسندات إسلامية (صكوك) لأجل ثلاث سنوات بعائد 11 بالمئة.