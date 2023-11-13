مصر تسعى لجمع 2.1 مليار دولار… تعرف إلى التفاصيل

تسعى الحكومة في المصرية، لجمع نحو 2.1 مليار دولار، من خلال تمويل تنموي، تبلغ قيمته 500 مليون دولار، وطرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل عام.

وقالت وزارة المالية المصرية، إنها دبرت 500 مليون دولار لتمويل تنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة، والتعليم.

وهذا التمويل الجديد، يأتي في وقت تعاني مصر فيه من شح في موارد النقد الأجنبي، وجمود لسعر الصرف منذ مارس الماضي. وأضافت وزارة المالية، في بيان الأحد، أنها دبرت هذا التمويل التنموي، بالشراكة مع دويتشه بنك، وبنك ABC ومقره البحرين، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، ومقرها الكويت. ولم تذكر وزارة المالية المصرية، حسب رويترز، مزيدا من التفاصيل.

طرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار

وبدوره قال البنك المركزي ، الأحد، إن الحكومة، ستطرح أذون خزانة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل عام الاثنين، على أن تتم تسوية العطاء يوم الثلاثاء.

تثبيت سعر صرف الجنيه المصري

ورغم تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ فبراير 2022، ما أفقده نحو 50 % من قيمته أمام الدولار، ألا إن مصر أبقت عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط سعر الدولار رسميا في البنوك، نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب موقع البنك المركزي.

وذلك على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي، والسوق السوداء، حيث وصل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، إلى نحو 49 جنيها للشراء، و 49.5 جنيها للبيع، حسب موقع sarf- today.

تهاوي موارد النقد الأجنبي وديون خارجية ضخمة

وتهاوت موارد النقد الأجنبي في الدولة، بسبب تراجع التحويلات في الخارج، بنسبة 30.8 % لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي 2022/2023، وخروج 55 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة “الأموال الساخنة”، على 3 مراحل في الفترة بين 2018,2022.

كما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، لعدة أسباب منها وصول التضخم لمستويات قياسية، وديون خارجية تبلغ 100 مليار دولار يتعين على مصر سدادها على مدى 5 سنوات المقبلة.