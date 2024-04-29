بـ 3.6 مليار دولار.. مصر تخطط لبيع أصول حكومية في العام المالي المقبل

تعتزم مصر بيع حصص في 4 شركات حكومية على الأقل خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار دولار. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاحتياطيات الدولية وخفض الدين العام.

وأوضحت الحكومة المصرية في تعهداتها لصندوق النقد الدولي أنها تستهدف بيع أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.6 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد اعلى زيادة قرضها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما سمح لها بالحصول على 820 مليون دولار إضافية.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وتغيير تركيبة احتياطياتها النقدية من خلال تحويل عائدات البيع إلى البنك المركزي المصري، مما سيساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطط لجمع ما يزيد عن 2 مليار دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبل نهاية يونيو 2024، مع توقع الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام

وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق عائدات إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية عام 2024.

مصر تتوقع 12 مليار من صفقة رأس الحكمة في موازنة 2024/2025

كشفت الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2024/2025 عن توقعها حصول الخزانة العامة على 12 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة العقارية الضخمة مع الإمارات العربية المتحدة.

وتمثل هذه القيمة نصف إجمالي قيمة الصفقة البالغة 24 مليار دولار، وتُصنف كـ “إيراد استثنائي غير متكرر” بحسب مشروع الموازنة.

وتأتي هذه التوقعات بعد توقيع مصر والإمارات في فبراير الماضي على اتفاقية شراكة استثمارية لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط. وبموجب الاتفاقية، تستحوذ الشركة القابضة الإماراتية “إيه دي كيو” على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.

وحتى الآن، تلقت مصر 15 مليار دولار كدفعة أولية من الصفقة، ومن المتوقع أن تتسلم باقي المبلغ البالغ 20 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل.