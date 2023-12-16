الكويت تنادي بالشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرًا للبلاد

نادى مجلس الوزراء الكويتي اليوم رسميا، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت”ولي العهد”، خليفة للراحل الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال في بيان رسمي أعلن عبر مقطع فيديو من مقر المجلس الوزاري، “عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 64 في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بوليه عهده حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت”.

مختتما البيان بقوله:”مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلا سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه- حفظه الله- ورعاه من حكمه ووفاء وإخلاص لبلده وشعبه لكل ما فيه رفعه الكويت ومصلحتها وأنها وازدهارها يكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف”.

الشيخ مشعل ولد في الـ 1940، و هو الأبن السابع لحاكم الكويت الأسبق، ونشأ في بيت الحكم، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، و هو متزوج، وله 5 أبناء ذكور و7 إناث.

يذكر أن الشيخ مشعل الأحمد أدى اليمين الدستورية كوليا للعهد أمام مجلس الأمة الكويتي في أكتوبر 2020، وأصبح الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني في عام 2004، وكان رئيسا لجهاز أمن الدولة لمدة 13 عاما.

تلقى تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في دولة الكويت، والتحق بكلية “هندون” في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960، وبعد تخرجه التحق بالعمل في وزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة (عقيد)، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى “جهاز أمن الدولة”، ومازالت هذه الجهة تحمل هذا الاسم حتى الآن.

جاء هذا الأعلان بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت عن عمر 86 عاماً، وفق ما أعلن الديوان الأميري، بعد عهد دام ثلاث سنوات.

البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء: 48 – 3

الصادر في: 16 ديسمبر 2023https://t.co/by0xReWG2t — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) December 16, 2023