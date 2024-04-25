مشروع بوابة الدرعية يستهدف الانتهاء في عام 2027

قالت بوابة الدرعية، وهي واحدة من أولى مشاريع جيجا بايت السعودية، إنها على وشك الانتهاء من المشروع بحلول أواخر عام 2027.

وقد تم الآن إعادة جدولة افتتاح أول فندق بالمشروع في وقت لاحق من هذا العام.

وقال أندرو تونور، كبير مسؤولي التوصيل في بوابة الدرعية، في عرض تقديمي للبائعين المحتملين: “إننا نتطلع إلى اختتام مشروعنا، ربما في نهاية عام 2027”.

وأضاف: “نحن أحد مشاريع جيجا الخمسة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد تم تأسيسنا منذ عام 2019 عندما تم تأسيسنا كشركة مشروع وتطوير”.

وأوضح: “نحن نشيطون، لقد حققنا الكثير من التقدم فيما يتعلق بمشاريعنا المنفذة والنشطة”.

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة معظم المشاريع الكبرى التي تشكل قلب برنامج التحول الاقتصادي الضخم في المملكة العربية السعودية.

ويعد مشروع الدرعية من أغلى المشاريع، حيث تقدر قيمته شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك بنحو 63 مليار دولار. كما أنها واحدة من أرقى المواقع، التي تضم موقع الطريف للتراث العالمي لليونسكو.

بعض أجزاء المشروع مفتوحة بالفعل، بما في ذلك منطقة المطاعم والمتاحف في المدينة القديمة وبعض أماكن الموسيقى والفن.

إنشاء دار أوبرا وملعب رياضي ومتحف للفن في الدرعية

ومن المقرر إنشاء دار أوبرا وملعب رياضي ومتحف للفن الحديث في منطقة بها شريان مركزي يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، والذي أطلق عليه الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية، جيري إنزيريلو، اسم الشانزليزيه الجديد. وسيشمل أيضا 3 محطات مترو.

كما يجري تطوير ملعب للجولف وفيلات للأفراد من ذوي الثروات العالية في الصحراء في وادي صفر.

وقد تم تأجيل افتتاح باب سمحان، أول فنادق المشروع، والتي يتم تشييدها جميعا على طراز العمارة النجدية المحلية، من شهر يناير/كانون الثاني إلى فصل الصيف.

وقال تونور إنه سيتم توفير مواقف للسيارات تحت الأرض في جميع أنحاء المنطقة، التي تقع في تضاريس صحراوية صخرية غرب الرياض، إلى جانب نظام طريق سريع متعدد المسارات أسفل الموقع ويتصل بالطريق الدائري بالرياض.

وأضاف: “لقد قمنا بتعزيز وتحسين المجال العام، بالنظر إلى المناظر الطبيعية ومواقف السيارات”.

وتتسابق الحكومة لتحسين التحديات مثل الازدحام المروري والتلوث بحلول عام 2030، عندما يقام معرض إكسبو العالمي في العاصمة السعودية.

وناشد محمد ثابت، المدير التجاري التنفيذي لبوابة الدرعية، البائعين المهتمين الاستفادة من نظام المناقصات المرن الذي قدمته الدرعية.

وقال ثابت: “إن عملية المناقصة لدينا بسيطة للغاية. يبدأ الأمر بالتعبير عن الاهتمام ووضع قائمة مختصرة للمناقصة، ونحاول أن نبقي الجدول الزمني عند الحد الأدنى، ولكن نمنحهم وقتا معقولا لتحديد السعر”.