الإمارات والهند تضعان حجر الأساس لمشروع “بهارات مارت”

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند حجر الأساس لمشروع بوابة الهند التجارية “بهارات مارت” والذي سيتم افتتاحه عام 2026 في دبي.

يوفر مشروع “بهارات مارت” الذي كشفت عنه موانئ دبي العالمية منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.

موقع مشروع بهارات مارت

يقع “بهارات مارت” في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وهو سوق للبيع بالتجزئة والجملة، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منه نحو 1.3 مليون قدم مربعة، والمساحة الإجمالية تبلغ نحو 2.7 مليون قدم مربعة.

يتميز مشروع “بهارات كارت” بوجود 1500صالة عرض للبيع بالتجزئة والجملة ونحو 700 ألف قدم مربع من مساحات التخزين.

وفقا لوسائل إعلام إماراتية يعد المشروع منصة لوصول البضائع الهندية إلى دولة الإمارات وغيرها من الأسواق عالية النموّ في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

المشروع مصصم ليستكمل الخدمات الحالية في جبل علي، الأمر الذي يوفر للشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة منصة سلسة للتصدير للعديد من الأسواق الجديدة، علاوة على أن المشروع يعزز مكانة جبل علي كبوابة تجارية رئيسية بين الإمارات والهند.

يقع سوق “بهارات مارت” في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والمشروع يعمل في إطار منظومة تجارية أوسع تسعى موانئ دبي العالمية إلى تطويرها من خلال سوق دبي للتجار، وهو سوق للبيع بالتجزئة والجملة يستضيف التجار من جميع أنحاء العالم.

ويتميز سوق “بهارات مارت” بموقعه المثالي كونه يبعد 11 كيلومترا عن ميناء جبل علي، وهو أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، كما أن يبعد مسافة 15 كيلومترا من مطار آل مكتوم الدولي، الأمر الذي يتيح للمصدّرين الهنود حلولاً لوجستية سلسة.

ومن خلال منظومة جبل علي، سيحظى التجار بربط مباشر مع خطوط جوية تربطهم بأكثر من 300 مدينة، وأكثر من 150 وجهة بحرية.