مشروعات مناخية بمنح أمريكية 4.3 مليار دولار في 30 ولاية.. تعرف إليها

تقدم وكالة حماية البيئة الأمريكية، منحًا بقيمة 4.3 مليار دولار لتمويل مشروعات مناخية، في 30 ولاية للحد من تلوث المناخ، ويتم دفع المنح بموجب قانون المناخ لعام 2022 الذي قدمه النواب الديمقراطيون في الكونغرس.

وستذهب المنح الأمريكية، إلى مشروعات مناخية، عددها 25 في ولاية أمريكية، تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النقل والطاقة الكهربائية والمباني التجارية والسكنية والصناعة والزراعة وإدارة النفايات والمواد.

400 مليار دولار بموجب قانون الحد من التضخم

يتضمن القانون، المعروف رسميا باسم قانون الحد من التضخم، ما يقرب من 400 مليار دولار من الإنفاق، والإعفاءات الضريبية، لتسريع التوسع في مشروعات مناخية، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وتسريع انتقال البلاد بعيدًا عن النفط، والفحم، والغاز الطبيعي، التي تسبب إلى حد كبير تغير المناخ.

396 مليون دولار للحد من الانبعاثات في بنسلفانيا

وتشمل الجولة الأخيرة من المنح مبلغ 396 مليون دولار لمشروعات مناخية، في ولاية بنسلفانيا، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الصناعية الناتجة عن الأسمنت، والأسفلت ومواد أخرى، حسب وكالة أسوشيتد برس.

500 مليون دولار لإزالة الكربون من موانئ لوس أنغلوس

وتضمن المنح 500 مليون دولار لمشروعات مناخية، لإزالة الكربون، من النقل، والشحن في موانئ لوس أنغلوس، ولونج بيتش.

وستوفر المنح الأمريكية، حوافز لمعدات الشحن الكهربائي، ومركبات الشحن الخالية من الانبعاثات، وتحويل معدات مناولة البضائع إلى انبعاثات أقل.

307 ملايين دولار للزراعة الذكية في نبراسكا

وقال مسؤولون، إن وزارة البيئة والطاقة في نبراسكا، ستحصل على 307 ملايين دولار لتعزيز الزراعة “الذكية مناخيا”، وتقليل النفايات الزراعية الناجمة عن الماشية.

وستمول المنحة، أيضًا مشروعات مناخية، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت التجارية، والصناعية، والأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى نشر الألواح الشمسية، وكهربة آبار الري.

وقالت لييريون جايلور بيرد، عمدة مدينة لينكولن بولاية نبراسكا، إن المنحة ستعزز كفاءة استخدام الطاقة في المنازل، والمباني التجارية في مدينتها.

وأضافت، أن المنحة ستضمن أيضًا حصول سكان “لينكولن”، على “الوصول العادل إلى تحول الطاقة النظيفة”، من خلال تقديم المساعدة للمقيمين ذوي الدخل المنخفض.

250 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية

تشمل المنح الأخرى، ما يقرب من 250 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية، على طول الطريق السريع 95، من ماريلاند إلى كونيتيكت.

وسيوفر المشروع، بنية تحتية لشحن المركبات التجارية عديمة الانبعاثات، وسيقدم المساعدة الفنية لتنمية القوى العاملة على طول ممر I-95، وهو أحد أكثر الممرات كثافة في الحركة في البلاد.

579 مليون دولار لمشروعات مناخية في 6 ولايات

وستحصل ولايات كونيتيكت، وماساتشوستس، ورود آيلاند، ونيو هامبشاير، وماين، على إجمالي 450 مليون دولار لتسريع اعتماد المضخات الحرارية وسخانات المياه في المناخ البارد.

وستحصل ميشيغان، على 129 مليون دولار لتسريع عملية تحديد المواقع، وتقسيم المناطق، والسماح باستخدام الطاقة المتجددة.

وستساعد المنح الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر، وهي اختيار محتمل آخر لمنصب نائب الرئيس، على تحقيق هدف الوصول إلى 60% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.