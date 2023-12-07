تعرف على مستهدفات ميزانية السعودية في 2024

تشهد ميزانية السعودية في العام المقبل 2024 خدمات تتعلق بالسعوديين مباشرة تتمحور حول خدمات صحية وأخرى خدمية وبينها سكنية وخطط لرفع جودة عمل الطوارئ وعمل المطارات وتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي.



وكشفت وزارة المالية عن أهم مستهدفات ميزانية السعودية 2024 على المدى المتوسط، التي تضمنت: استمرار الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية في ظل التوجه نحو التوسع في الإنفاق الإستراتيجي المناطقي والقطاعي.



ضمنت المستهدفات: تنمية دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص على المديين المتوسط والطويل والاستمرار في تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق الموجه لدعم الفئات المستهدفة ورفع جودة الخدمات العامة ومستوى جودة الحياة.



ومن أهم المستهدفات :

– إنشاء عدد من المستشفيات في مناطق المملكة بسعة إجمالية 1100سرير.

– تدشين البوابات الإلكرتونية في 4 مطارات بالمملكة لإنهاء إجراءات المسافرين.

– رفع دقة التنبؤ بالأحكام القضائية عن طريق الذكاء الاصطناعي إلى 100%.

– تقليص مدة الحصول على جواز السفر لتصبح 24 ساعة.

– تطوير منصة للخدمات الخاصة بالعمالة المنزلية.

– ربط سيارات الأسعاف بالإشارات المرورية بحيث يسمح لها بفتح الإشارة الحمراء للعبور.

– توفير 50 ألف وحدة سكنية لرفع نسبة التملك للأسر السعودية.



وشملت المستهدفات: تعزيز المركز المالي للحكومة بالحفاظ على مستويات آمنـة مـن الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.



وقالت الوزارة في بيان ميزانية العام المالي 2024: إن الحكومة تواصل تقدمها الملحوظ في دعم تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات واستغلال كافة الموارد والفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات الواعدة.



#وزارة_المالية تصدر البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م. #ميزانية_السعودية2024 — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 6, 2023