مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصاد أبوظبي تتجاوز 53% إلى 610 مليارات درهم

ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 53.4% في الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي، بعدما سجلت نمواً بنسبة 9.1% خلال عام 2023 لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم، من أصل 1.14 تريليون درهم قيمة الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي في عام 2023.

كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في أبوظبي في الاقتصاد المحلي للإمارة إلى 338.9 مليار درهم في 2023، بزيادة 35% خلال 8 سنوات مقارنة بعام 2016.

وجاء نشر هذه الاحصائيات خلال النسخة الثانية من جلسات “الملتقى” ربع السنوية التي نظَّمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، من أجل اطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المعلومات والتوجهات الخاصة باقتصاد الإمارة وإنجازات العام 2023، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن الشركات العائلية في أبوظبي تمثل:

· 50% من شركات قطاع البناء والتشييد، الذي حقق نمواً بنسبة 13.1% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ليصل لأكثر من 97 مليار درهم.

· 60% من شركات القطاع المالي الذي سجل نمواً بنسبة 25.5% إلى 79 مليار درهم.

· 80% من قطاع تجارة الجملة، الذي ارتفع بنسبة 7.9% ليصل إلى 63 مليار درهم.

· 70% من قطاع النقل، الذي ارتفع بنسبة 17.1% خلال العام الماضي.

وكشف برنامج المساطحة لمكتب أبوظبي للاستثمار عن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، والتي تمكن المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة، وأعلن عن فرص في المجال الرياضي في مناطق مختلفة بالإمارة، بالإضافة إلى مواقع جديدة سيتم طرحها لتطوير أسواق بيع الأعلاف.