محمد بن سلمان: مستمرون في الحفاظ على أسعار الطاقة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن دول الخليج ستستمر في كونها مصدراً آمناً وموثوقاً للطاقة بمختلف مصادرها في الحفاظ على الأسعار، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وقال في كلمته خلال افتتاحه قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة “الآسيان”: إن السعودية ستواصل مساعيها الرامية للحفاظ على أسعار واستقرار أسواق الطاقة العالمية”.

وتابع: “نسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة منخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات”.

وقال الأمير محمد بن سلمان: “لقد حققت دول المجموعتين إنجازاً مهماً في طريق التنمية الاقتصادية، حتى تجاوز الناتج الإجمالي لدولنا مجتمعة 7.8 تريليون دولار، كما شهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي رفعت نسب مساهمته في الناتج المحلي العالمي”.

وأشار إلى نمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3%، واقتصاد دول الآسيان بنسبة 5.7% خلال عام 2022، قائلاً : “إن ذلك يدفعنا للعمل معاً لتحقيق اقتصاد أكثر ازدهاراً”.

وبيّن أن العلاقات التجارية بين المجموعتين تزداد تطوراً ونمواً، لافتاً إلى أن “حجم التجارة مع دول الآسيان بلغ 8% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون عالمياً بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، إذ تشكل صادرات دول مجلس التعاون لدول الآسيان 9% في مجمل صادراتها، في حين بلغ حجم الواردات من دول الآسيان 6% من مجمل واردات دول مجلس التعاون”.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أنه خلال السنوات الـ 20 الماضية، مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول آسيان ما نسبته 4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار، فيما شكلت استثمارات دول الآسيان في دول الخليج ما نسبته 3.4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية بقيمة 24.8 مليار دولار.

وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم “الجمعة”، في العاصمة السعودية الرياض، قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة “الآسيان” بتأكيده رفض استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت “أي ذريعة”.





كما أكد الأمير محمد بن سلمان، في بداية كلمته، إنه “يتعين توفير الظروف المواتية لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية وفقاً لحدود عام 1967”.

وتضمن البيان الختامي للقمة إعلان المشاركين دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، وحل النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقاً للقانون الدولي، بحسب “وكالة الأنباء السعودي“.







واتفق المشاركون في قمة الرياض لدول الخليج ورابطة الآسيان، على أن تستضيف السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في الرياض.





وحث البيان على “تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم”.





#فيديو_واس | كلمة سمو #ولي_العهد خلال ترؤسه قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#واس pic.twitter.com/wp3SQ8zMRB — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 20, 2023