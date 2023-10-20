مجموعة بريكس… هل تكسر هيمنة الدولار؟

ما زال الدولار الأمريكي يفرض نفسه بقوة على الاقتصاد العالمي، رغم الإعلان عن توسع مجموعة “بريكس” من أجل إرساء نظام عالمي متعدد.

وتوقع خبراء اقتصاد عبر “أريبيان بيزنس” استمرار هيمنة الدولار حتى بداية عام 2024، تزامنا مع موعد الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد لمجموعة “بريكس” الساعية لإنهاء هيمنة العملة الأمريكية الخضراء على المبادلات التجارية العالمية، وتعزيز استخدام العملات المحلية.

وأرجع الخبراء أسباب هيمنة الدولار إلى كونه العملة الرئيسة في التجارة بين الدول وصندوق النقد الدولي منذ 60 عاما، مستبعدون أن يفقد مكانته في العام الحالي على الأقل باعتباره عملة الاحتياطيات العالمية.

كما تحدث الخبراء عن استفادة الدول العربية الثلاث مصر، السعودية والإمارات بعد الانضمام لــ”بريكس” التي تكمن في فتح آفاقا جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم.

أسباب استمرار هيمنة الدولار في 2023

قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات من القاهرة، في حديث مع “أريبيان بيزنس” إن “بريكس” خطوة فاعلة قد تتسبب في الاستغناء عن الدولار قليلا، ولكنها لن تفقده الهيمنة على المدى المتوسط والقصير.

وأرجع الديب أسباب قوة الدولار إلى كونه عملة التجارة الدولية والاحتياطات النقدية لأكبر دول العالم ولدوره في وضع نظام اقتصادي فاعل في منظمة التجارة وصندوق النقد الدولي منذ 60 عاما.

ورغم دعوة قادة مجموعة “بريكس”، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا كلا من إيران، الأرجنتين، السعودية، الإمارات، إثيوبيا، ومصر للانضمام إليها فإن الديب يرى أن هذا لن يكون كافيا لتحدي هيمنة الدولار خلال العام الحالي لأن الانضمام الفعلي سيكون في بداية عام 2024.

وأوضح الديب: “لا شك أن الدول المنضمة حديثا سوف تزيد من قوة “بريكس”، خاصة وأن السعودية والإمارات مع إيران يملكون 42 بالمائة من الإمدادات النفطية في العالم، ولكن لن يتم الاستغناء عن الدولار إلا بنسبة قليلة، وأرى أن هيمنة الدولار ستختفي في حال موافقة مجموعة “بريكس” على ضم 23 دولة أخرى طلبوا بالفعل الانضمام، ففي هذه الحالة “بريكس” سوف تمثل 80 بالمائة من الاقتصاد العالمي، وسوف ينكسر الدولار فعليا”.

وعدد الديب استفادة الدول العربية الثلاث السعودية، الإمارات ومصر المنضمين إلى “بريكس” قائلا: “الجنيه المصري سوف ينتعش بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 بالمئة، وتتحرر علاقة الربط بين الريال والدرهم مع الدولار، وتتنوع مصادر الدخل، وتزدهر السياحة وتزيد عوائد الاستثمار”.

هل تنتهي هيمنة الدولار مع بداية 2024؟

واتفق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية مع الديب في استمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، ولكن حتى نهاية 2023 فقط.

وقال في حديث لـ”أريبيان بيزنس”: “لم تجر أي تحركات على أرض الواقع بعد توسع “بريكس” لأن الانضمام سيبدأ بداية 2024 وبالتالي يظل الدولار مهيمنا على الاقتصاد العالمي حتى هذه الفترة”.

وأضاف: “بداية 2024 هي بداية لكسر هيمنة الدولار قولا واحدا أبى من أبى، وشاء من شاء، بعد الانضمام الفعلي للأرجنتين، الإمارات، مصر، السعودية، إثيوبيا وإيران”.

قوة مجموعة بريكس

وأرجع الشافعي توقعه إلى الرغبة القوية لمجموعة بريكس في الاستغناء عن الدولار في الوقت الحالي متسائلا: “ماذا بعد إضافة دول قوية غنية بمصادر الطاقة مثل السعودية، مصر، الإمارات وإيران؟ مجموعة بريكس تتعامل مع بعضها من خلال العملة المحلية، وليس بالدولار وهذه الدول تمثل 42 بالمئة من سكان العالم فكيف لا يتأثر الدولار؟ لذا يمكنني القول إن هيمنة الدولار سوف تتراجع بداية 2024”.

وتحدث الشافعي عن استفادة الإمارات، والسعودية ومصر بعد الانضمام لمجموعة بريكس، متوقعاً زيادة قوة الاقتصاد في الدول الثلاث مع حدوث تكامل صناعي، زراعي، صناعي بينهم، بالإضافة إلى في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم.

وكان بنك أوف نيويورك ميلون، قال إنه يستبعد أن يفقد الدولار مكانته باعتباره عملة الاحتياطيات العالمية في رغم توسعة مجموعة بريكس.

وطالب البنك الاتحادات النقدية الجديدة في مجموعة بريكس بالتطلع إلى التكنولوجيا بدلا من الاعتماد على الذهب أو الكربون، مشيرا إلى أن ضم الإمارات والسعودية يرفع نصيب الفرد في الدولتين من الناتج المحلي الإجمالي.