مجلس الوزراء السعودي يصدر 16 قرارا برئاسة الملك سلمان

أصدرت الحكومة السعودية، 16 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، في العاصمة، الرياض.

القرارات المعتمدة

1- تمديد العمل باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، بين السعودية وفرنسا، والبروتوكول الملحق بها.

2- تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، في بحث مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب الفيتنامي، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليها.

3- تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، في بحث مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع الجانب التشيكي، والتوقيع عليها.

4- الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

5- الموافقة على اتفاقية بين السعودية، وباكستان، للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين.

6- الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي، وقيام وزير الخارجية بالتوقيع عليه.

7- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين السعودية، ودولة قطر.

8- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين السعودية، ومملكة البحرين.

9- تفويض وزير التعليم، أو من ينيبه، في بحث مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية، وتركيا، في مجال التعليم العام، والتوقيع عليها.

10- تفويض وزير التجارة، أو من ينيبه، في بحث مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب المالديفي، في المجال التجاري، والتوقيع عليها.

11- تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أو من ينيبه، في بحث مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مع منظمة التعاون الرقمي، والتوقيع عليها.

12- الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة “منشآت” السعودية، والمصرف الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة (SIDBI).

13- استحداث برنامج في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باسم “تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن”.

14- أصدر المجلس قرارا بتعيين عصام بن عبد العزيز العمار ، وعمرو بن منير الشرفاء، وسمر بنت عبد الله القحطاني، وناصر بن عبد الله الوهيبي، ومنال بنت إبراهيم المشرف، أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

15- قرر المجلس، اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، لعام مالي سابق.

16- الموافقة على ترقيات عدد من كبار الموظفين بوزارات مختلفة، للمرتبتين “الخامسة عشرة”، و”الرابعة عشرة”.