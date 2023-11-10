

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مبادرة الملك سلمان في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشاريع وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

و أضاف في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه -نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة) في الرياض، القمة السعودية الأفريقية الأولى، “نتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد عن 25 مليار دولار وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 5 مليارات دولار كتمويل تنموي لأفريقيا حتى 2030”.



وأشار ولي العهد، إلى أن قدمت السعودية أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية.

وقال: نحن في السعودية عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل، ومن هذا المنطلق نعلن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشاريع وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات، كما نتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية في مختلف القطاعات ما يزيد على 25 مليار دولار، وتموين وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 5 مليارات دولار تمويلا تنمويا إضافيا لأفريقيا حتى 2030، وستزيد السعودية عدد سفاراتها في أفريقيا إلى أكثر من 40 سفارة.

لقد كانت السعودية من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين، إيمانا منها بدور أفريقيا، وتحرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 إلى إطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول منخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الأفريقية، وتدعم السعودية التنمية المستدامة، وتؤكد دوما حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية، ونجدد التزامنا بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة، وتطوير تقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان أفريقي.

و أضاف: نهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراق مستقبل أفضل للبشرية، ونتطلع إلى مشاركتكم مع السعودية في إبراز الدور المهم لأفريقيا وما تتمتع به من موارد بشرية وطبيعية وفرص نمو وإمكانيات مستقبلية، ونثق أن هذه القمة ستحقق بإذن الله ما نصبو إليه جميعا من نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين السعودية والدول الأفريقية.

فيديو | #ولي_العهد: نثق بأن #القمة_السعودية_الأفريقية ستحقق ما نصبو إليه جميعًا من نقلة نوعية في مجالات التعاون #الإخبارية pic.twitter.com/U5e95XbIuZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 10, 2023