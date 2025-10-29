ما فوائد التعهيد الداخلي للعمالة الوافدة في السعودية؟

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حديثاً القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت منصة أجير الإلكترونية عبر منصة إكس مساء أمس الثلاثاء أن فوائد التعهيد الداخلي والفئات المستفيدة من خدمات التعهيد الداخلي.

الفئات المستفيدة من خدمات التعهيد الداخلي

-جميع المنشآت الخاصة المتواجدة في المملكة العربية السعودية

-حقق أقصى إمكانيات منشآتك واحفظ وقتك وجهدك ومواردك.

-اعتماد قواعد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت في السعودية

ما هو التعهيد الداخلي؟

هو الاستفادة من القوى العاملة لتنفيذ مهام أو خدمات محددة داخل منشأتك، مع بقائهم تحت إشراف منشأة أخرى.

أنواع التعهيد الداخلي

-تعهيد القوى العاملة (إعارة أجير): توفير قوى عاملة بشكل دائم أو مؤقت، للعمل تحت إشراف منشأتك.

-تعهيد الخدمات (تعاقد أجير): التعاقد مع منشأة أخرى لتقديم خدمة داخل منشأتك، حيث تتولى الشركة المزودة إدارة العمالة، بينما تتابع أنت جودة الخدمة.

فوائد التعهيد الداخلي

-تقليل التكاليف وتوفير الوقت.

-الاستفادة من خبرات متخصصة.

-حفظ حقوق جميع الأطراف.

اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي اعتمد، في وقت سابق أمس الثلاثاء، القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وتهدف هذه القواعد إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات لها مهام محددة تستفيد منها عمالة وافدة موجودة داخل المملكة، على أن يتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من المنشأة المقدمة للخدمة، وذلك من خلال منصة “أجير”، وتسهم هذه القواعد في تنظيم سوق العمل، وتمكين المنشآت من استخدام الحلول التنظيمية المتاحة عبر تصاريح الإعارة من خلال منصة “أجير”.

ودعت وزارة الموارد البشرية المنشآت إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة عبر منصة “أجير”، والاستفادة من هذه الآلية لتصحيح الأوضاع بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وتهدف الوزارة من خلال هذه القواعد إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت، بما يسهم في حفظ الحقوق التعاقدية وتحسين كفاءة بيئة العمل في سوق العمل السعودي.