ما خطوات استخراج وثيقة العمل الحر في السعودية؟

تعد وثيقة العمل الحر إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتمكين المواطنين من ممارسة أعمالهم بشكل مستقل في عدد من النشاطات المعتمدة رسمياً في المملكة العربية السعودية.

وتُمنح الوثيقة للراغبين في ممارسة العمل الحر عبر البوابة الإلكترونية للعمل الحر، مما يتيح لهم مزاولة أنشطتهم بطريقة منظمة ومعترف بها، بما يسهم في تعزيز ثقافة العمل المستقل ودعم رواد الأعمال.

برنامج العمل الحر في السعودية

يأتي إطلاق برنامج العمل الحر ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الكفاءات الوطنية من الباحثين عن فرص عمل، والعاملين لحسابهم الخاص، وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

أهداف البرنامج

تنويع الفرص أمام الباحثين عن العمل لممارسة العمل الحر

رفع الوعي المجتمعي بمفهوم العمل الحر والفرص المتاحة فيه

تمكين الأفراد من مزاولة أنشطتهم الحرة بمرونة واستقلالية

الإسهام في تحسين الدخل وزيادة مصادره للأفراد

تعزيز الأمان المهني والمصداقية للعاملين لحسابهم الخاص

خطوات الحصول على وثيقة العمل الحر

1- الدخول إلى بوابة العمل الحر الإلكترونية

2- إنشاء حساب جديد عبر رقم الجوال

3- توثيق الحساب باستخدام البيانات المطلوبة

4- تعبئة طلب الحصول على الوثيقة

5- استلام وثيقة العمل الحر بعد اعتمادها