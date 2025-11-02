ما الشركات السعودية الكبرى التي ستستثمر في سوريا؟

تعتزم شركات سعودية كبرى تنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا في إطار نهج المملكة العربية السعودية الموجه نحو الأعمال من أجل تعافي البلاد التي أنهكتها الحرب طيلة 14 سنة مضت.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري عبد الله ماندو، بحسب تقرير مطول لرويترز، إن من بين الشركات التي تتطلع إلى دخول السوق السورية شركة أكوا باور السعودية، عملاق الطاقة المتجددة والتي تدير أصولاً بقيمة 114 مليار دولار، وشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) أكبر مشغل اتصالات في السعودية وعموم منطقة الخليج.

وأضاف “ماندو” أن الخطة تهدف إلى البدء بأساسيات الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب، من خلال إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وقطاعي المال والاتصالات.

وقال لرويترز خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يجمع قادة سياسيين ورجال أعمال عالميين الأسبوع الماضي لرويترز إن “الهدف هو جذب.. مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة”.

العقوبات المفروضة

تعد الرياض محركاً رئيسياً لإعادة التواصل العالمي مع سوريا منذ أن أطاحت المعارضة المسلحة بالرئيس السابق بشار الأسد، نهاية العام الماضي، مما يخرج دمشق من فلك إيران ويعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط.

وفي مايو/أيار الماضي، استضافت السعودية؛ صاحبة أكبر اقتصاد عربي، اجتماعاً تاريخياً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، حيث أعلن ترامب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

ولكن على الرغم من الإعفاءات واسعة النطاق، فإن الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم عقوبات قيصر، يتعين إلغاؤها عبر الكونجرس الأمريكي حيث لا يزال المشرعون منقسمين بشأن هذه المسألة، ولكن من المتوقع أن يتخذوا قراراً قبل نهاية العام الحالي.

وقال ماندو إن قانون عقوبات قيصر هو “أخر قيد يخنق الاقتصاد السوري.. قد تظل هناك استثمارات كبيرة ممكنة، لكن تحريك رؤوس الأموال يظل أمراً صعباً”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون في الوقت الحالي.

وأضاف المتحدث أن “الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار”.

صفقات بمليارات الدولارات

قدّر البنك الدولي، قبل أيام، تكاليف إعادة إعمار سوريا بحوالي 216 مليار دولار، بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاماً وخلفت دماراً واسعاً في البلاد في شتى المجالات.

وأعلنت السعودية في يوليو/تموز الماضي عن استثمارات تزيد قيمتها على ستة مليارات دولار في سوريا، منها 2.93 مليار دولار لمشروعات العقارات والبنية التحتية وحوالي 1.07 مليار دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقدت شركة الدرعية، وهي مشروع سعودي ضخم يُركز على تطوير موقع تاريخي في الرياض كوجهة عقارية وسياحية، مناقشات هذا الأسبوع مع مسؤولين سوريين حول دول محتمل لها في إعادة إعمار مواقع تاريخية في سوريا.

وقال رجال أعمال سعوديون وسوريون إن الأموال السعودية قد تتدفق قريباً أيضاً إلى قطاعات الطيران المدني والتعليم والطب في سوريا، كما تُجري الرياض محادثات مع دمشق لإنشاء خط سكة حديد عبر الأردن.

ووقعت سوريا مذكرات تفاهم مع شركات قطرية وإماراتية، من بين جهات أخرى، لإقامة مشاريع في قطاعي الطاقة والبنية التحتية لكن المسؤولين السوريين يقولون إن الأموال الفعلية التي تسنى جمعها ضئيلة بسبب العقوبات وتعثر القطاع المالي في سوريا.

ويقول المسؤولون السعوديون والسوريون إنهم واثقون من إلغاء عقوبات قانون قيصر، ويستعدون لهذا.

وقال ماندو، وهو واحد من 60 رجل أعمال سعودياً في مجلس الأعمال كثيرون منهم من أصول سورية إن “هناك (رأس مال) متاح كبير، وأعتقد أن حجم الإنفاق معدوم”.

رؤية 2030

يقول محللون إن رهان الرياض على سوريا مرتبط بالأوضاع الجيوسياسية، ولكنه يتماشى أيضاً مع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (رؤية 2030) لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقال عادل حمايزية، العضو المنتدب بشركة هايبريدج أدفيزوري “يتماشى هذا النهج تماماً مع الهدف الأوسع لرؤية 2030، والذي لا يقتصر على التحول المحلي فحسب، بل يشمل تحويل المملكة إلى مركز للتواصل الإقليمي والعالمي”.

وأضاف “إنه اعتراف بأن ازدهار المملكة وطموحاتها في تنويع اقتصادها لا ينفصلان عن استقرار جيرانها واستعادة التكامل بينهم”.

وبحضور كبار صانعي المال ومديري الاستثمارات في العالم، منح ولي العهد السعودي للشرع، المولود في الرياض سنة 1982، فرصة التحدث من على منصة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوم الأربعاء الماضي وهو يوم ميلاده 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الشرع للحضور إن سوريا اختارت طريق إعادة الإعمار من خلال الاستثمارات وليس تلقي المساعدات.

وأكد أن السعودية هي “المفتاح” في إشارة واضحة إلى دور المملكة الإقليمي المتنامي، موضحاً أن “السعودية بلد ذاهب إلى ازدهار واستقرار وتنمية واسعة وهذه التجربة أصبحت فريدة في المنطقة، وأنا منذ فترة طويلة أتابع الرؤية التي طرحها سمو الأمير محمد بن سلمان، رأيت أنها ليست فقط عند حدود المملكة العربية السعودية، ورأيت أنها رؤية تشمل المنطقة بأكملها، ونحن لقطنا هذه الرسالة وعندما وصلنا إلى دمشق سارعنا بالمجيء كي نكون جزءاً من هذا الترتيب الحاصل والامتيازات الموجودة من حيث الموقع الجغرافي والموارد البشرية الموجودة في سوريا هي امتيازات كبيرة إذا اجتمعت مع هذه الرؤية سيحدث نوع من التكامل وسوريا اليوم لديها علاقات مثالية مع تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وهذه الدول ناجحة”.