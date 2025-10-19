ماذا يعني الطلب مكتمل كلياً بدون مرفقات في حساب المواطن السعودي؟

أوضح برنامج حساب المواطن السعودي، مساء اليوم الأحد، ماذا يعني حالة الطلب مكتمل كلياً بدون الحاجة للمرفقات في برنامج الدعم الحكومي.

وقال حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريدة عبر منصة إكس إنه “في حال أن حالة الطلب مكتمل كلياً بدون مرفقات، فذلك يعني أنه تم استكمال جميع البيانات المطلوبة دون الحاجة إلى مستنداتٍ ثبوتية”.

ماذا تعني حالة الطلب (مكتمل كلياً بدون مرفقات) في برنامج #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/9zN1ZeyKcj — حساب المواطن (@citizenaccount) October 19, 2025

متى يمكن تقديم اعتراض مالي في برنامج حساب المواطن؟

في سياق منفصل، أوضح حساب المواطن، قبل بضعة أيام، متى يمكن تقديم اعتراض مالي في البرنامج، وقال عبر تغريدة حينها إنه “بإمكانك تقديم اعتراض مالي في حال أصبحت الدفعة (مدفوعة) من خلال التوجه إلى حسابك (الدفعات المالية) واختيار (دفعة ناقصة أو صفر)، وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ الدفعة”.

وقال إنه “حالة الدفعة (تحت الاجراء للصرف) متى يمكن تقديم اعتراض مالي؟”

وأضاف “بإمكانك تقديم اعتراض مالي في حال أصبحت حالة الدفعة “مدفوعة” من خلال التوجه إلى حسابك (الدفعات المالية) واختيار (دفعة ناقصة أو صفر)، وذلك خلال 90 يوم من تاريخ الدفعة”.

ويهدف برنامج حساب المواطن -الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017- إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال (80 دولار) فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال (800 دولار).