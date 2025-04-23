ما الذي ينتظر الاقتصاد العالمي لو انسحبت أمريكا من صندوق النقد؟

في ظل القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الحكم، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، يتزايد القلق حول احتمال انسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي.

والآن تثير إدارة ترامب بمواقفها الجريئة والمثيرة للجدل حالة من الترقب داخل صندوق النقد الدولي، ليصبح السؤال الذي يطرحه تقرير فايننشال تايمز أكثر إلحاحا: كيف سيكون الاقتصاد العالمي إن انسحبت الولايات المتحدة من الصندوق؟

ضربة قوية لمكانة الدولار

يُعد الدولار الأمريكي العمود الفقري للمعاملات داخل صندوق النقد، حيث تُقرض الدول وتُسدَّد القروض بهذه العملة. وفي حال انسحاب واشنطن، قد يتراجع الطلب الدولي على الدولار، ما يهدد مكانته داخل حقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يحددها الصندوق، رغم كونه حالياً الأعلى وزناً ضمن سلة العملات.

تآكل النفوذ الأمريكي

الانسحاب سيعني فقدان الولايات المتحدة دورها المحوري في رسم السياسات والقرارات داخل الصندوق، وهو ما تنتقده الإدارة الحالية باعتباره مليئاً بـ”العيوب الهيكلية”.

وقد يؤدي هذا التراجع إلى إضعاف فعالية العقوبات الأمريكية التي ترتبط في كثير من الأحيان بقرارات التمويل والدعم الدولي.

الأسواق الناشئة في مهب الريح

تعتمد دول عديدة مثل الأرجنتين وسريلانكا على دعم صندوق النقد لتجاوز أزماتها المالية. ويُعد النفوذ الأمريكي أساسياً في إقرار مثل هذه الحزم التمويلية. كذلك الأمر بالنسبة لدول مثل مصر وباكستان والأردن، حيث بلغ التزام مصر وحدها نحو 12.3 مليار دولار بداية عام 2025.

ويعتمد أيضاً مستثمرو القطاعين العام والخاص على مشاركة الصندوق لضمان القروض، حتى في دول مثل السعودية التي أكدت أهمية وجود الصندوق لضمان فاعلية الدعم المؤسسي.

وصف “كان نازلي”، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في “نيوبرجر بيرمان”، هذا الاحتمال بـ”الكارثة”، مشيراً إلى أنه سيقوض التصنيف الائتماني ويُضعف قدرة المستثمرين الدوليين على الإقراض.

فراغ في موازين القوى… والصين والاتحاد الأوروبي في المقدمة

قد يؤدي خروج الولايات المتحدة إلى فراغ مؤسسي خطير تسعى دول كبرى مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي إلى ملئه، خاصة أن عملتي اليورو واليوان تحتلان المركزين التاليين للدولار في وزن حقوق السحب.

وفي ظل هذا التحول، يتردد الحديث عن إمكانية نقل مقر صندوق النقد الدولي إلى الصين، وهو مؤشر على تغيير محتمل في موازين القوة المالية العالمية لصالح الشرق.