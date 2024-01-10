بعد أزمة لويد أوستن.. تعرف إلى قرار البيت الأبيض العاجل

بعد تكتم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على مرضه، أمر كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس، الثلاثاء، الوزراء بإخطار مكتبه إذا لم يتمكنوا من أداء مهامهم.

والأسبوع الماضي، تكتم وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على مرضه المفاجئ، دفع إدارة بايدن للقيام بمراجعة سياساتها في ذلك الصدد.

إخطار البيت بإجراءات تفويض السلطة

وطلب زينتس، في مذكرة من الوزراء الأمريكيين، إرسال أي إجراءات قائمة إلى البيت الأبيض، وذلك لتفويض السلطة في حالة العجز، أو فقدان الاتصال بحلول الجمعة المقبلة.

وبينما تستمر المراجعة، فإن كبير موظفي البيت الأبيض، طلب من الوكالات المختصة، بإخطار مكتبه، ومكتب شؤون مجلس الوزراء في البيت الأبيض إذا واجهت وكالة ما ظرف لا يستطيع فيه الوزير أداء واجباته.

وجاءت لهجة المذكرة حادة بعد عدم إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وغيره من كبار المسؤولين، لعدة أيام بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، البالغ من العمر 70 عاما، تم نقله إلى المستشفى، وسلم السلطة إلى نائبه.

الإنفلونزا سبب الخطأ في التكتم على مرض لويد أوستن!

وألقى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باللوم في هذا الخطأ، والتكتم على مرض لويد أوستن، على إصابة أحد الموظفين الرئيسيين بالإنفلونزا.

بروتوكول تفويض السلطة للوزراء الأمريكيين

وتنص مذكرة كبير موظفي البيت الأبيض، على اتباع الوكالات المختصة اجراءات بروتوكول تفويض السلطة للوزراء الأمريكيين في الحالات الآتية:

سفر أحد هم لمناطق محدودة أو معدومة للاتصالات.

خضوع أحدهم للعلاج في المستشفى، أو إجراء طبي يتطلب تخديرا عاما.

أي ظرف غير ذلك يتعذر فيه الوصول إلى الوزير.

توثيق الوكالات المختصة وقت حدوث أي نقل للسلطات.

اتصال الشخص المفوض على الفور بموظفي البيت الأبيض المعنيين.

ماذا حدث لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن؟

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الثلاثاء، أن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، دخل المستشفى في ديسمبر الماضي لإصابته بسرطان البروستات.

وقال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم “البنتاغون”، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خضع لإجراء طبي للعلاج من سرطان البروستات في 22 من الشهر الماضي، تطلب المبيت لليلة واحدة بالمستشفى، ثم عاد لدخول المستشفى في أول الشهر الحالي، بعد مضاعفات أعقبت الإجراء الطبي.

وأضاف رايدر، أن موعد خروج الوزير لويد أوستن من مستشفى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، لم يتم تحديده بعد.

حالة لويد أوستن الصحية

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن الوزير لويد أوستن، لا يزال يشعر بآلام، لكن تشخيصه جيد، وأنه يتعافى بشكل جيد، وحالته المعنوية جيدة.

وغادر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حسب صحيفة “واشنطن بوست”، العناية المركزة، الاثنين الماضي، لكنه كان لا يزال تحت الإشراف في المستشفى.

ويعتبر التكتم على الوضع الصحي لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن لأيام، مخالفة للبروتوكول المعتمد في حالات مماثلة، لا سيما في وقت تواجه فيه واشنطن عدة أزمات لها طبيعة عسكرية، منها الغزو الروسي لأوكرانيا، والحرب في قطاع غزة.

إقرار لويد أوستن بالخطأ

والسبت الماضي، أقر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، بأنه كان بإمكانه “التصرف بشكل أفضل لضمان إبلاغ الأمريكيين بشكل ملائم”، مؤكدا “أتعهد القيام بأفضل” من ذلك.

وقال “البنتاغون” في بيان الإثنين، إنه لا يزال من غير الواضح متى سيخرج وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من المستشفى، لكنهم سوف يقدمون تحديثات يومية طالما بقي الوزير في المستشفى.