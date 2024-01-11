أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر التعدين الدولي، أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا رياديًا في تحديات تغير المناخ وحماية البيئة.



وفي حديثه، أشار الوزير إلى أن السعودية لا تكتفي باتباع المعايير، بل هي من تحدد وتضعها، معتبرة نفسها قدوة للدول الأخرى.



وأوضح الجبير أن السعودية، كأكبر مصدر للنفط في العالم، تشهد تقاربًا فعّالًا مع العديد من الدول في جهود مكافحة تغير المناخ.

وفي إطار هذا التفاعل، أعلن الجبير عن وجود أكثر من 70 مبادرة بيئية تستهدف مختلف جوانب تحديات المناخ، مثل تحويل الهدر إلى الطاقة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح.



وفي كلمته التي حملت عنوان “السعودية والمعادن محفزات للتنمية؛ منظور متعدد الأبعاد”، أكد الجبير أن السعودية تعتبر نفسها مسؤولة عن وضع المعايير في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وركز على أهمية استخدام المعادن في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.



يأتي هذا في إطار استراتيجية السعودية لتحديد دور قطاع التعدين كركيزة أساسية في اقتصادها، بعد النفط والبتروكيماويات، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الحيوي في توفير المواد الأولية للصناعات المحلية، مثل السيارات الكهربائية والصناعات الفضائية.





جانب من مشاركة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ⁩ أ. عادل الجبير في كلمة رئيسية بعنوان: "السعودية و المعادن محفزات للتنمية؛ منظور متعدد الأبعاد"، ضمن أعمال ⁧#مؤتمر_التعدين_الدولي⁩. pic.twitter.com/274Vm6J3R2 — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 11, 2024