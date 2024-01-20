“مسألة الصورة لا تعنينا.. بل هي تعني الآخرين”، بهذه الكلمات رد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث المناخ السعودي، عادل الجبير، على هامش جلسات منتدى الاقتصاد العالمي”دافوس“.

وجاء هذا الرد في إجابة الوزير على استفسارات من مذيعات الجلسة حول صعوبة تغيير صورة المملكة على الساحة العالمية، خاصة أنها تلعب دورًا رئيسيًا في منظمة أوبك وأوبك بلس، وكيف يمكن تحسين هذه الصورة عالميًا من خلال التحول إلى مصدر للطاقة المتجددة بدلاً من الطاقة الهيدروكربونية.

أكد الجبير قائلاً: “لا يتعلق الأمر بتغيير الصورة، بل يتعلق بتحسين كوكبنا، إنه يتعلق بجعل كوكبنا أكثر أمانًا لأبنائنا وأحفادنا”.

وأشار إلى أن الهدف هو تقديم مثال يُحتذى به للآخرين، حيث تكمن أهمية الصورة في كيفية رؤيتنا من قبل الآخرين.

وأضاف: “إذا كنت ترغب في رؤية واقع السعودية.. عظيم، وإذا كنت لا ترغب فماذا إذن؟!

“فالحياة تستمر، سنستمر في فعل ما نفعله وسنتفوق في ذلك وسنقدم مثالًا للآخرين”.

وفيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة الخضراء، أجاب الجبير على سؤال حول اتجاه المملكة في هذا المجال قائلاً: “نحن ملتزمون جدا بهذا الاتجاه، قمنا بتحذير العالم على مدى الأربعين عامًا الماضية بأن العالم يحتاج إلى العثور على مصادر بديلة للطاقة لأن النفط مصدرٌ غير متجدد”.

وأشار إلى أن المملكة قامت بتجربة الطاقة الشمسية منذ عقود، وهي مستثمرة كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين.

وفي إجابته على استفسار حول قلق الناس بشأن التحول الأخضر، أكد الجبير أنهم ملتزمون بشدة بهذا الاتجاه.

وقال: “نحن بحاجة للتعامل مع التحول المناخي بطريقة عملية جادة، نحن بحاجة للتعامل معها دون تأثير العاطفة، نحن بحاجة للتعامل معها دون محاولة تحقيق نقاط سياسية”.

وفيما يتعلق بتقديم وجهة نظره حول مخاوف الناس بشأن التحول الأخضر، قال الجبير: “لماذا يقلقهم ذلك؟ إنني أقول الحقيقة، نحن بحاجة للتعامل مع هذه المشكلة بطريقة عملية جادة، ونحن بحاجة للتعامل معها دون تأثير العاطفة”.

وفي الختام، أكد الجبير على ضرورة الالتزام بالتواصل المستمر والعمل الجاد للتعامل مع تحديات التغير المناخي بشكل واقعي وعلمي، معتبرًا أن العالم بأسره بحاجة إلى التعامل مع هذه القضية بشكل واقعي وعلمي وخالٍ من التأثيرات العاطفية.