. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصاد

كيف يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية؟

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن النظام يتيح تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية في حالة واحدة

. .. by . ..
المديرية العامة للجوازات
المديرية العامة للجوازات

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن النظام يتيح تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وذلك في حال كان الأبوان يحملان إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية وأن الإجراءات تتم وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي لخدمة العملاء في منصة إكس، بحسب وسائل إعلام محلية، إن التنظيم يهدف إلى تسهيل الإجراءات النظامية للأسر المقيمة وتوحيد وضع أفرادها بما يضمن استقرارهم الأسري والاجتماعي داخل المملكة. وشددت على أهمية الالتزام بتقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية المحددة، لضمان سرعة إنجازها ودقتها.

وجاء توضيح “الجوازات” رداً على استفسار أحد المقيمين أوضح فيه أن زوجته مقيمة في المملكة ولديهما ابن يحمل تأشيرة زيارة عائلية، واستفسر عن إمكانية تحويلها إلى إقامة دائمة، وأكدت الجوازات أن ذلك ممكن ضمن الفئات المشمولة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا