كيف يمكن أن تصبح مبلغاً لتوثيق المخالفات البلدية في السعودية؟

أوضح مسؤول سعودي في وزارة البلديات والإسكان الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن ليصبح مبلغاً معتمدا لتوثيق المخالفات البلدية في المملكة العربية السعودية.

وسأل مذيع قناة “الإخبارية” المسؤول “ما الخطوات التي يجب اتباعها كي أكون مبلغ موثوق ومعتمد لدة وزارة البلديات والإسكان؟”، ليجيب عبدالرحمن العريني وكيل وزارة البلديات والإسكان لتنظيم مشغلي المدن، قائلاً إن آلية التطبيق بسيطة وواضحة، بداية يتم تأهيل أفراد المجتمع الراغبين ليصبحوا راصدين معتمدين أو مبلغين معتمدين عبر التسجيل في تطبيق بلدي وفق شروط وضوابط محددة، ثم اجتياز دورة تدريبية بسيطة معتمدة لتشرح الضوابط وطريقة توثيق المخالفات بعد ذلك يمكنهم رفع البلاغات من خلال المنصة شريطة أن تكون موثقة بصور واضحة ومواقع جغرافية دقيقة ومعلومات مكتملة للحالة.

وأضاف “مجرد اعتماد البلاغ من الجهات المختصة وانتهاء فترة الاعتراض على المخالفات يصبح مؤهلاً للمكافأة التشجيعية وفقاً للشروط والضوابط المحددة”.

وكيل وزارة البلديات والإسكان لتنظيم مشغلي المدن م. عبد الرحمن العريني يجيب لـ #التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/4qZrtmnWt4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2025

وجاء ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس الثلاثاء، صرف مكافآت مالية للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن مخالفات للائحة الجزاءات البلدية وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة البلديات والإسكان.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع والجهات البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على البيئة الحضرية، عبر تحفيز أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي مخالفات تمس الصحة العامة أو النظام العمراني أو الأنشطة التجارية.

وثمن وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بتمكين القطاع البلدي من منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وفق عدد من الضوابط المنظمة.

وقال الحقيل إن القرار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز المسؤولية المجتمعية والشراكة في التنمية الحضرية، من خلال تمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في الحفاظ على المدن وجمالها واستدامة بيئتها العمرانية.

وأوضح أن القرار يتكامل مع جهود الوزارة في تمكين الرقابة المجتمعية حيث أطلقت مبادرة الراصد المعتمد كأداة رقابية رقمية مبتكرة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية والتشوهات البصرية عبر تطبيق “بلدي”.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على تأهيل أفراد من المجتمع وتدريبهم للحصول على صفة “راصد معتمد”، بعد اجتيازهم متطلبات محددة تشمل الدورة التدريبية، مما يُتيح لهم رفع البلاغات بدقة وموثوقية ضمن منظومة رقمية متكاملة تضمن الشفافية وتحفّز المشاركة المجتمعية.

وأكد أن الجمع بين القرار والمبادرة يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل البلدي، إذ يعزز التكامل بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، ويرسّخ مفهوم الشراكة في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر استدامة وازدهار.