كيف غيّرت التكنولوجيا طبيعة العلاقات والروابط بين الموظفين والشركات

يورغ كروننبرغ، شريك في بين آند كومباني الشرق الأوسط، وأندرو شويديل، شريك في بين آند كومباني نيويورك يتناول ملامح التحول في العمل

أحدثت جائحة فيروس كورونا المستجد تحولًا جذريًا في الطريقة التي يتفاعل بها الموظفون مع الشركات التي يعملون لديها، ورغم أن الكثير من الموظفين قد بدأوا بالعودة إلى مكاتبهم، إلا أن الأسلوب المتّبع حالياً لا يزال غير واضح المعالم، حيث ستتبنى معظم الشركات نموذجًا هجينًا، ولكن لا يزال هذا النموذج – وما يلزم لنجاحه – غامضًا تمامًا.

كانت تشهد العلاقة التقليدية بين الموظفين والشركات حالة من التغير حتى قبل تفشي الجائحة، وقد ساهم اقتصاد الأعمال المستقلة، الذي نشأ خلال الأزمة المالية في الفترة ما بين عامي 2007 و2009، بإتاحة الفرصة للموظفين لتولي مهام متعددة لتغطية نفقاتهم، وقد برز هذا النموذج خلال العقد الماضي.

أدى ظهور نظام العمل من المنزل واقتصاد الأعمال المستقلة إلى تخفيف القيود التي تفرضها الشركات، وهذا ما جعل فكرة مكان العمل وارتباطه مع الموظفين أكثر مرونة، حيث تتيح التطورات التقنية في مجال الاتصالات وظهور منصات رقمية جديدة في الوقت الحالي نقل حصة متزايدة من العمل إلى خارج حدودها التقليدية، وهو ما يقلّل التكاليف ويعزّز المرونة.

ولكن من وجهة نظر الموظفين، فإن هذه التغييرات تنطوي على آثار إيجابية وسلبية في الوقت ذاته، فهل يمكن أن يكون العمل عن بعد والعمل الحر مفيدًا للطرفين؟ الجواب معقّد.

أولًا، ينبغي أن يجري وضع العمل المستقل الذي يعرف أيضًا باسم “العمل المؤقت” (ويشمل الموظفين المؤقتين والمقاولين والمستقلين) ضمن اعتبارات الشركة، ورغم تولّي بعض الموظفين مهام مستقلة بناءً على اختيارهم، فإن النسبة الأقل من هؤلاء الموظفين يؤدّون المهام بخبرات كبيرة تترافق مع أجور أعلى، أما الغالبية فهم من الموظفين ذوي المهارات المنخفضة الذين ينفذون هذه المهام بدافع الضرورة عندما لا تتوفر لهم وظائف دائمة، ويواجه هؤلاء العاملون ذوو الدخل المنخفض فجوة في الرضا الوظيفي عند مقارنتهم بالموظفين الدائمين ذوي الدخل المماثل.

وعند التعمّق أكثر في مسألة الرضا الوظيفي، نجد أن العمال المستقلين أكثر رضا نسبيًا فيما يتعلق بالمرونة في العمل، إلا إنهم أقل رضا نسبيًا فيما يتعلق باستقرارهم الوظيفي وعلاقاتهم مع زملائهم.

أما بالنسبة للشركات، تختلف جاذبية العمل المؤقت بناءً على نوع العمل، حيث يتمتع الموظفون ذوو المهارات العالية بقيمة أكبر عند احتياج الشركة لخبرات مُحدّدة، وعادةً ما يكون من الصعب للغاية إغراء شخص من هؤلاء لتولي وظيفة دائمة، أو عند اقتصار الحاجة للموظف على تنفيذ مشروع معين، حيث تميل الشركات إلى الاعتماد على العمال ذوي المهارات المنخفضة عندما تكون هناك رغبة في التحوّل نحو قاعدة تتمتع بتكلفة متغيرة من أجل الاستجابة لنوع الطلب الذي قد يكون متقلبًا بدوره.

لكن يتدفق الولاء والالتزام في كلا الاتجاهين، فقد تكون التكلفة الخفية لهذه الاستراتيجية تتمثل في الاعتماد على قوى عاملة، لا سيما في الخطوط الأمامية، تكون أقل إلهامًا وأقل استعدادًا للعمل على إسعاد العملاء أو الذهاب إلى ما وراء ذلك في واجباتهم.

يتمثّل الأمر التالي في التوقعات المستقبلية طويلة الأجل للعمل عن بعد، وهو ما ينبغي وضعه في عين الاعتبار، حيث أظهرت الجائحة أن العديد من العمال يمكنهم أداء واجباتهم عن بعد أكثر بكثير مما كان متوقعًا، ولتسليط الضوء على أقصى قدرة يمكن أن يضمنها استمرار العمل عن بعد، فحصنا نحو 2000 نشاط أساسي ضمن قرابة 900 وظيفة، وحدّدنا حصة المهام التي يمكن أداؤها من المنزل، بناءً على الظروف الحالية للتكنولوجيا.

تتوافق النتائج التي توصّلنا إليها بشكل وثيق مع الظروف التي فرضتها الجائحة: فقد أدّى موظفو المكاتب الذين يتولون مناصب في الوظائف المعرفية والإدارية، إلى جانب المعلمين، أغلب المسؤوليات الملقاة على عاتقهم من المنزل، أما بالنسبة لأولئك الذين يعملون في الوظائف اليدوية والخدمية، إلى جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية، إما أنهم استمروا في العمل كعمال أساسيين أو وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل، وفيما يتعلق بالوظائف المعرفية والإدارية، فإن للعمل عن بعد احتمالًا كبيرًا في تجاوز الجائحة.

حتى لو كان من الممكن تأدية النصيب الأكبر من العمل المكتبي عن بُعد، فهذا لا يعني بالضرورة أنه يجب أن يكون كذلك، فثمّة عاملان ينبغي مراعاتهما، ألا وهما أثر العمل عن بُعد على الإنتاجية ورغبات الموظفين أنفسهم.

يبدو أن أثر العمل من المنزل على الإنتاجية يختلف من نشاط لآخر، حيث تشير البحوث التي أجريت قبل الجائحة إلى أن الأنشطة التي تتطلب درجة عالية من التعاون أو الاعتماد المتبادل الكبير تميل إلى أن تكون أكثر إنتاجية عند إجرائها شخصيًا، ويتمثّل التحدي في أن هذه الأنشطة تشكّل النصيب الأكبر من مهام موظفي المكاتب.

ويتعين على الشركات أيضًا أن تنظر فيما يريده موظفيها، فمع عدم الحاجة للاستخدام اليومي لوسائل النقل، فإن العمل عن بُعد يوفّر للموظفين وقتهم ومالهم، كما يتيح العمل من المنزل للموظفين فرصة لقضاء مزيد من الوقت مع عائلاتهم، وكذلك مرونة أكبر في كيفية قضاء يومهم، إلا أن هناك جوانب سلبية كبيرة أيضًا: حيث يمكن أن يشعر الموظفون بأنهم معزولون عن الحياة الاجتماعية في مواقع العمل وأنهم يفتقرون إلى التدريب المهني ويكافحون من أجل إدارة الحدود الفاصلة بين العمل والوقت الشخصي.

قد يشكّل الشعور المستمر بالعزلة وعدم التواصل المباشر عبئًا متزايدًا على الموظفين، حيث إن الاتصال والثقة تُعدّ من العناصر الأساسية لتشغيل الأعمال التجارية المعقّدة بفعالية، ويتمثّل السؤال الأبرز هنا فيما إذا كان بإمكان الشركات الحفاظ على الاتصال والثقة دون الحاجة للتواصل المباشر الذي توفّره المكاتب.

وتقدّم المساحات المكتبية المشتركة للشركات الإحساس بأنها مجتمع متصل، وليس مجرد موقع عمل لا يتمتع بأي روابط شخصية. فعند العمل عن بُعد، يكون من الصعب بشكل خاص استنساخ التفاعلات غير الرسمية وغير المخطط لها بين الأشخاص في الحياة اليومية ضمن مكاتب العمل. وبالنسبة للعديد من الشركات، جاء نجاح العمل عن بُعد خلال فترة الجائحة على حساب رأس المال الثقافي وحسن النية اللذين اكتسبهما الزملاء على مر السنين، ومع انضمام موظفين جدد مع مرور الوقت، قد يصبح الحفاظ على الثقافة والتواصل أمرًا في غاية الصعوبة بشكل متزايد، على الرغم من أن هناك مجالًا واسعًا للتجربة في هذا المجال.

وباعتبار أن ظهور نموذج العمل المؤقت ونظام العمل عن بعد يؤدي إلى التخفيف من الحدود التي تفرضها الشركات، إلا أن هناك خطرًا يتمثّل في أن يرى الموظفون علاقتهم مع الشركات التي يعملون لديها من منظور تعاملات رسمية فقط. ونتيجة لذلك، يمكن لروابط الثقة التي تقوم عليها الشركة أن تتأثّر.

لا يعني أي مما سبق أنه من المستحيل الحفاظ على مؤسسة قوية ومتماسكة مع الاعتماد بشكل متزايد على العمل المؤقت والعمل عن بعد، إلا إن الأمثلة على النجاح المستمر على نطاق واسع قليلة ومتباعدة.

ويمكن للقادة الذين يتمتعون بنظرة مستقبلية أن يبدأوا بإعداد رؤية وقيم مشتركة، حيث تحتفظ أفضل الشركات بشخصية مميزة تدعمها مجموعة من القيم المترابطة حتى مع توسّعها، ويتطلب هذا الأمر اعتمادًا على مزيج مدروس من نماذج الأدوار القيادية وتفعيل التواصل والحوافز الرسمية والعقلية المشتركة في أسلوب العمل، ومع تزايد الاعتماد على العمل عن بعد والعمل المؤقت، يُعدّ توفير فرص التواصل غير الرسمي بين الموظفين أمرًا في غاية الأهمية، وسيحتاج القادة أيضًا إلى إشراك موظفي الوحدات والشركاء، كما سينبغي على الشركات تسخير قدر كبير من الابتكار والإبداع في سبيل تحقيق النجاح، إلا إن الأفكار التي تبرز وتحقّق النجاح ستمثّل ميزة تنافسية كبيرة.