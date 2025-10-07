كيف ساعد السعوديون المصريين في نصر حرب أكتوبر 1973؟

تناول تقرير سعودي، أمس الإثنين بالتزامن مع الذكرى الـ 52 لحرب أكتوبر التي أطلقتها كل من مصر وسوريا في العام 1973 ضد إسرائيل، تكاتف وتعاضد الدول العربية في تحقيق الانتصار.

وقال تقرير مصور لصحيفة “سبق” الإلكترونية إن سلاح حظر النفط كان دعماً سعودي تاريخي أثناء حرب أكتوبر 1973، عزز الجبهة العربية ضد إسرائيل وحلفائها.

وبالفعل قرر العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في 17 أكتوبر من العام 1973 وعقب اندلاع حرب أكتوبر بأيام استخدام سلاح البترول في المعركة، ودعا الملك فيصل إلى اجتماع عاجل لوزراء البترول العرب في الكويت، وخلال الاجتماع تقرر تخفيض الإنتاج الكلي العربي بنسبة 5 بالمئة، وتخفيض 5 بالمئة من الإنتاج كل شهر حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 5 يونيو/حزيران 1967، كما قررت بعض الدول العربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التي يثبت تأييدها لإسرائيل.

وكانت بداية الدعم السعودي للمعركة عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في يونيو/حزيران 1967، ففي هذه الأثناء وجه الملك فيصل نداء إلى الزعماء العرب طالبهم فيه بضرورة تقديم كافة أنواع الدعم والوقوف بجانب الدول الشقيقة المعتدى عليها، وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود، وقادت السعودية معركة سياسية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة وجبارة لخدمة المجهود الحربي العربي أسفرت في النهاية عن انتصار أكتوبر المجيد.

ارتدوا الزي السعودي.. تفاصيل تدريب الطيارين المصريين سرًا في المملكة، وإسهامات أخرى سعودية في نصر أكتوبر العظيمhttps://t.co/0fw61SpMdp pic.twitter.com/lV5Aq73WRr — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 6, 2025

مشاركات السعودية في حرب أكتوبر 1873

تساءل التقرير قائلاً “لكن ماذا عن المشاركات الأخرى للمملكة في النصر العظيم؟” موضحاً أنه “قبل اندلاع المعارك بشهور، سمحت المملكة للطيارين المصريين بالتدريب السري في أراضيها بطائرات اللايتننغ ذات السرعة والقدرة الاعتراضية، يرتدون الزي العسكري السعودي كجزء من التمويه عن العيون البريطانية، وكان من المتدربين يبرز اسم عاطف السادات شقيق الرئيس المصري آنذاك أنور الرئيس. وقد استشهد عاطف لاحقاً أثناء تأدية واجبه”.

وقال التقرير “تزداد قائمة الإسهامات السعودية في ملحمة أكتوبر. جمع التبرعات للمجهود الحربي بلجنة ترأسها (العاهل السعودي حالياً) الأمير سلمان بن عبد العزيز وقتها. القتال ضمن الجبهة السورية في الجولان وتل مرعي. وإنشاء جسر جوي لإرسال الجنود إلى الجبهة السورية. وشراء مضخات عالية القوة لفتح الثغرات في خط بارليف”.

وأضاف “إنه تاريخ مشرق كتبه العرب بالتآزر والوحدة حقق بطولة مدوية أذهلت العالم لن تنسى لأجيال وأجيال”.

حرب تشرين التحريرية

حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما تعرف في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا أو حرب يوم الغفران بالعبرية كما تعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا في وقتٍ واحدٍ على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام) بخلاف حرب الاستنزاف (1967-1970) التي لم تكن مواجهات عسكرية مباشرة ومستمرة بين الطرفين ولكن غارات وعمليات عسكرية متفرقة.

وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة (حرب 1967) قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من جنوب سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.

وبدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي وفي مقدمتها السعودية والعراق.