الجفاف يهدد قناة بنما... وعين العالم على قناة السويس

أهدى تغير المناخ قناة السويس فرصة لزيادة حصتها من حجم التجارة العالمية، بعدما فرض الجفاف على إدارة قناة بنما تشديد قيود عبور السفن منذ نهاية يوليو الماضي، في ظل الإشكالات المختلفة التي تواجهها القناة.

تحول السفن للمررو بقناة السويس

وتشترك قناة السويس، وقناة بنما، في عبور السفن المتجهة من شرق آسيا والصين، واليابان إلى الساحل الشرقي الأمريكي ( أمريكا وكندا والمكسيك)، والعكس، لكن تشديد قناة بنما لقيود الملاحة وتمديدها لمدة عام، ليصبح عدد السفن اليومية المسموح بمرورها بالقناة 24 سفينة، وتخفيف حمولة السفن لتصل لغاطس أقل من 13.4 مترا، سيؤدي لتحول وجهة سفن الحاويات الضخمة، وناقلات البترول، إلى قناة السويس.

وتحولت العديد من شركات الملاحة سفنها للعبور إلى قناة السويس، للهروب من الخيارات الصعبة التي تواجهها لدى العبور من قناة بنما، بما في ذلك الاضطرار إلى الانتظار لفترات طويلة وارتفاع تكلفة الشحن لأسبقية العبور.

كيف يهدد الجفاف يهدد قناة بنما؟

أوضحت صور لبقايا غابة قديمة وسط قناة بنما، مدى سوء الأمور في القناة المنكوبة بالجفاف، وعلى جانبي السفن المارة بالقناة تظهر جذوع الأشجار فوق خط الماء، لتذكرنا بما تبقى من غابة غمرتها المياه منذ أكثر من قرن لإنشاء قناة بنما، وذلك رغم انتهاء موسم الأمطار والتي تؤدي لغمر هذه الجذوع بالمياه بالكامل.

وقناة بنما، هي قناة للمياه العذبة تسمح بمرور السفن، وتعتمد على بحيرات مياه عذبة صناعية، مما يجعلها تتأثر بنقص الأمطار، والجفاف.

واتخذت إدارة قناة بنما، حسب وكالة بلومبرج، قرارا بفرض بعض القيود على حركة الملاحة بها لمدة عام كامل، بسبب موسم الجفاف، إلى السماح بمرور 24 سفينة يوميا، مقارنة بمرور 38 سفينة قبل بداية الجفاف.

تأثير التغير المناخي على قناة بنما

وأكد ستيف باتون، مدير برنامج المراقبة الفيزيائية في معهد سميثسونيان للأبحاث الاستوائية، أن عام 2023، يعتبر هو العام الأكثر جفافا على الإطلاق في جزيرة باري كولورادو في بحيرة جاتون.

وأدى الانحباس الحراري العالمي، إلى زيادة تأثير ظاهرة الطقس المعروفة باسم “إل نينيو”، والتي نتج عنها الجفاف في بنما، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة حتى شهر مارس المقبل على الأقل في نصف الكرة الشمالي.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة عملية التبخر في بحيرة جاتون بشكل أسرع خلال مواسم الجفاف الشديدة.

وأكد إريك قرطبة، مدير قسم المياه في هيئة القناة، أنه للسماح بمرور24 سفينة يومياً خلال موسم الجفاف، ستطلق القناة المياه من بحيرة ألاجويلا، وهي خزان ثانوي.

نصييب قناة بنما من التجارة العالمية

وعبور السفن في قناة بنما يكون عن طريق عدة أهوسة للمياه والتي تغلق لترتفع مستوى المياه فتتحرك السفينة إلى النقطة التالية، وتسبب الجفاف في نقص مياه الأمطار التي تغذي الأهوسة.

ويؤدي نقص مياه الأمطار، وزيادة درجات الحرارة، إلى تراجع مستوى المياه في حوض المياخ الذي يغذي القناة، ويملأ البحيرتين الصناعيتين (ألاخويلا وغاتون)، حيث تعتمد عليهما القناة لتشغيل بوابات التحكّم “الأهوسة”.

وفي ظل الظروف العادية، قبل تأثير التغير المناخي على قناة بنما، كان يمر ما يوازي نحو 270 مليار دولار سنويا من التجارة العالمية، بما يمثل نسبة 3% من حجم التجارة البحرية العالمية، ونسبة 46% من سفن الحاويات التي تتجه من شمال شرقي آسيا والصين، واليابان، إلى الساحل الشرقي لأمريكا، والمكسيك، والعكس.

وتعد قناة بنما من أكبر مصادر الدخل في دولة بنما، حيث بلغت إيراداتها نحو 4.3 مليارات دولار في عام 2022.

حجم استفادة قناة السويس من جفاف قناة بنما

يرى الخبراء أن نصيب قناة السويس من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، سوف يزيد بنسبة ملحوطة بسبب قيود الملاحة على مرور السفن في قناة بنما بسبب الجفاف، ولا سيما سفن الحاويات الكبيرة، وناقلات البترول، والغاز الأمريكي.

وأكد المهندس وائل قدور الخبير الملاحي العالمي، ونائب رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، أن تشديد إدارة قناة بنما، لقيود حركة الملاحة بها لمدة عام كامل، سيؤدي لتحول وجهة السفن ذات الحمولات الكبيرة إلى قناة السويس كبديل وحيد.

قناة بنما تستحوذ على 70% من التجارة العابرة لأمريكا

وأضاف قدور، في تصريحات لمواقع محلية مصرية، أن قناة بنما تنقل نحو 70% من التجارة العابرة لأمريكا، من جنوب وشرق أسيا، من الصين، واليابان، إلى الساحل الأمريكي الشرقي لأمريكا، والمكسيك، وأغلبها سفن بضائع صينية، وأمريكية، ويابانية.

وأوضح، أن قناة السويس تشترك مع بنما في عبور السفن المتجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بأعداد قليلة نظرا لطول الرحلة زمنيا وبفارق من 5 إلى 6 أيام إضافية عن الرحلة عبر قناة بنما.

نصيب قناة السويس يرتفع 1% من التجارة العالمية

وأكد نائب رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، أن قناة السويس تستحوذ على نسبة 12.5% من حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، بينما نصيب قناة بنما في الظروف العادية هي نسبة 3% من من حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا.

وتوقع، أن تزيد قناة السويس حصتها من حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، بنسبة 1% نتيجة الجفاف بقناة بنما، أي بمعدل ثلث حجم التجارة العالمية المارة بقناة بنما المنكوبة بالجفاف.

تأثير التوتر في البحر الأحمر مؤقت

ومن جانبه يري الخبير البحري المصري القبطان محمد الراوي، في تصريحات لصحف محلية، أن تأثير هجمات الحوثيين في اليمن، على الملاحة في البحر الأحمر، والمرور بقناة السويس، هو تأثير مؤقت سوف ينتهي فور انتهاء سببه، لتعود حركة الملاحة لطبيعتها، وتحقق قناة السويس، زيادة ملحوظة في عدد السفن المارة، والإيرادات، نتيجة جفاف قناة بنما.

إيرادات قناة السويس خلال الـ 3 سنوات الماضية

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، بقناة “أون” المصرية، بالنصف الثاني من الشهر الماضي، إن إيرادات قناة السويس، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث ارتفعت من 7.9 مليارات دولار في عام 2021، إلى 9.4 مليارات دولار في عام 2022، ثم إلى 10.3 مليارات دولار في عام 2023.