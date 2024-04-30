قمة مستقبل الضيافة في الرياض تُناقش مستقبل قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية والعالم.

ترعى شركة “العثيم للاستثمار” قمة مستقبل الضيافة future hospitality، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2024.

وتُعدّ القمة منصةً حصريةً تجمع أبرز المستثمرين في مجال الضيافة والفندقة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عددٍ من القادة في كبرى الهيئات والشركات السعودية والعالمية، وذلك لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات في هذا القطاع الحيوي.

خطة استراتيجية للدخول في قطاع الضيافة:

ومن المتوقع أن تكشف شركة العثيم للاستثمار، خلال القمة، عن خطتها الإستراتيجية للاستثمار في مجال الضيافة والفندقة، والتي تهدف إلى توسيع شبكة أعمالها الاستثمارية والدخول في هذا القطاع من خلال خطة متكاملة تضم 14 فندقاً و2000 غرفة وجناح بمواصفات عالمية، بمستوى 4 و5 نجوم.

وتشمل خطة العثيم أيضاً شققاً فندقية راقية ومكاتب تجارية يتجاوز مجموع مساحتها 176 ألف متر مربع، مما يُعزّز مكانة الشركة كأحد كبار المستثمرين في مجال الضيافة في المملكة العربية السعودية.

مناقشة مستقبل الضيافة:

وتُعدّ قمة “مستقبل الضيافة” فرصةً استثنائيةً لمناقشة مستقبل هذا القطاع في المملكة العربية السعودية والعالم، حيث ستُناقش القمة مواضيعَ هامةً مثل:

التأثيرات المستقبلية لقطاع الضيافة على الاقتصاد السعودي.

أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال الضيافة والفندقة.

دور الاستثمار في تطوير قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية.

استراتيجيات جذب السياح إلى المملكة العربية السعودية.