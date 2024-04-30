حوارات مثمرة وحفل ترحيبي مثير يميزان اليوم الأول من قمة الضيافة المستقبلية.

انطلق اليوم الأول من قمة الضيافة المستقبلية بنجاحٍ مُبهر، حيث شهد تجمعًا هامًا لقادة صناعة الضيافة من مختلف أنحاء العالم.

قمة الضيافة

وشهدت القمة في بدايتها نقاشاتٍ حيويةً في منتدى استثمار المطاعم العالمي الديناميكي (GRIF) في مرحلة الابتكار، حيث تبادل المشاركون الأفكار والرؤى حول أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال المطاعم، مُسلّطين الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في هذا القطاع الحيوي.

وتلا ذلك محادثات بيانات FHS التنويرية التي وفرت رؤى ثاقبة حول مستقبل قطاع الضيافة، حيث قدم الخبراء تحليلاتٍ شاملةً حول سلوك المستهلكين واتجاهات السوق، ممّا ساعد المشاركين على فهم التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع بشكلٍ أفضل.

وتوجت الأمسية بحفل ترحيبيٍّ راقٍ أقيم في مطعم The Green By MAIZ، الذي استضافته الخزامة في فندق المندرين اورينتال الفيصلية بالرياض، حيث تمتع المشاركون في قمة الضيافة بأجواءٍ راقيةٍ وفرصةٍ للتواصل مع زملائهم في الصناعة، ممّا ساهم في بناء علاقاتٍ جديدة وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الضيافة.