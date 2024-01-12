 زيادة قرض صندوق النقد لمصر.. تعرف إلى الأسباب والشروط والموعد

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق يجري مفاوضات مع مصر، لتحديد السياسات التي تؤدي لنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات، وأن زيادة قرض صندوق النقد (التمويل الإضافي) سيكون “حاسما” لهذا النجاح.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي دوري، إن التمويل الإضافي لمصر قيد المناقشة حاليا.

شروط زيادة قرض صندوق النقد لمصر

وأضافت كوزاك، أن المناقشات مع الحكومة المصرية، حول تشديد السياسة المالية والنقدية، واعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف العملة المحلية، سوف تستمر خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تقدم المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إلا القليل من التفاصيل عن اجتماع عقد الثلاثاء الماضي، بين كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، والدكتور محمد وزير المالية المصري، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

لكن جولي كوزاك، أوضحت، إن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج القرض الحالي، المتفق عليه في ديسمبر 2022.

موعد الإعلان عن قرض صندوق النقد لمصر الجديد

وأضافت كوزاك، أن تواصلنا القوي مع المسئولين المصريين، ساعدنا في تحقيق تقدم مهم في المفاوضات، متوقعة أن تستمر المفاوضات في الأسابيع المقبلة لتحديد أولويات السياسة المالية الرئيسية.

وأوضحت كوزاك، أن مصر تواجه بالفعل وضعا معقدا، وصعبا على مستوى الاقتصاد الكلي، بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، وتأثير اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، على إيرادات قناة السويس، والسياحة المصرية.

وتعثر برنامج القرض الحالي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار بعد أن رفضت الحكومة المصرية، تعويم الجنيه المصري، وبطء تنفيذ برنامج خصخصة بعض أصول الدولة،

وتواجه مصر بالفعل مستويات مرتفعة من الديون الخارجية، وتضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة، وهجمات في الآونة الأخيرة على سفن في البحر الأحمر مما يهدد بتراجع إيرادات السياحة، وواردات الغاز الطبيعي، ويخفض إيرادات قناة السويس.