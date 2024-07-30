متى تحصل مصر على 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد؟

تحصل الحكومة المصرية على مبلغ 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسة الدولية بقرض قيمته 8 مليارات دولار.

ووصف وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بأنها شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.

الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي

وتوقع الوزير المصري في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام محلية، حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار خلال أيام.

وأكد أحمد كجوك أن موافقة صندوق النقد بصرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد تمثل رسالة طمأنة أيضا تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وفي أبريل الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج، لتوسيع نطاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022 إلى 8 مليارات دولار.

وأضاف الوزير المصري أنه بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وصرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد، أظهرت المالية العامة للدولة تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية.

وعانت مصر من أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق، حيث أدى تضخم الديون الخارجية إلى ارتفاع التضخم وأدى إلى انخفاضات متتالية في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وبلغ التضخم ذروته عند نحو 40% العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 27.5% في يونيو.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في مصر مرتفعا على المدى القريب، حيث من المتوقع أن يصل متوسط ​​التضخم للسنة المالية الجديدة، التي بدأت في الأول من يوليو، إلى 25.5%، ثم ينخفض ​​إلى 15.25% بنهاية ذلك العام.

وتسببت جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية في العالم والمنطقة في أزمة للاقتصاد المصري من خلال تباطؤ نمو السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف، حيث تعد عائدات السياحة والقناة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم، إن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، فيما بدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلي.

وأكد أنهم ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.

وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بإصلاحات واسعة النطاق، أبرزها اعتماد نظام صرف مرن وكذلك الحد من الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار الخاص.

ومن بين الإصلاحات الأخرى التي يسعى صندوق النقد الدولي إليها هي ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والحكومية، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وقال الوزير المصري، إنهم مستمرون فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري.

