فيديو. .مصرع 21 شخصا في حريق ببناية في قطاع غزة

لقي 21 شخصا مصرعهم، اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق في مبنى بقطاع غزة في فلسطين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين بالصحة والدفاع المدني في القطاع قولهم: إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب عدد آخر في الحريق الذي وقع خلال حضور سكان المبنى لحفل.



21 حالة وفاة جراء #حريق في شقة سكنية بمنطقة جباليا شمال #غزة ناجم عن تسريب غاز pic.twitter.com/fbOepeNm92 — المدار نيوز (@AlMadarNow) November 17, 2022

وانتشرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد شهود عيان أن النيران اشتعلت في المبنى السكني بأكمله في مخيم جباليا للاجئينبشمال القطاع.

الشهود قالوا إنهم سمعوا صراخا لكنهم لم يتمكنواوانتشرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد شهود عيان أن النيران اشتعلت في المبنى السكني بأكمله في مخيم جباليا للاجئين بشمال القطاع.

الشهود قالوا إنهم سمعوا صراخا لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الضحايا لتقديم المساعدة بسبب شدة الحريق. من الوصول إلى الضحايا لتقديم المساعدة بسبب شدة الحريق.