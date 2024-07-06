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فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران

بيزشكيان رئيسا لإيران بعد تفوقه بنحو 54 في المئة من أصوات الناخبين أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي

فريق التحرير by فريق التحرير
پزشکیان

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، السبت، عن نتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت، الجمعة، في دورتها الـ14، بفوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.

فاز بيزشكيان بنحو 54 في المئة من أصوات الناخبين، في حين بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.8 في المئة.

وتفوق بيزشكيان الذي يدعو للانفتاح على الغرب،السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي المفاوض السابق في الملف النووي، حسبما أفادت وزارة الداخلية الإيرا

وقال بيزكشيان في تصريح للتلفزيون الرسمي “سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد. علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد”.

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فريق التحرير

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