الاقتصاد الأمريكي يتراجع 0.3% بفعل رسوم ترامب

سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشًا غير متوقع بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، نتيجة ارتفاع الواردات بسبب خطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية. على الرغم من ذلك، ألقى ترامب باللوم بالكامل على سياسات سلفه، الرئيس جو بايدن.

وقد شهدت الواردات زيادة حادة، حيث قامت الشركات والمستهلكون بتخزين السلع الأجنبية تحسبًا لرسوم تجارية شاملة فرضها ترامب، والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الحالي. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن هذا الارتفاع جاء نتيجة للاستعدادات لمواجهة الرسوم الجمركية التي أثرت على التجارة الدولية.

بورصة وول ستريت تتفاعل

تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة على خلفية هذه الأنباء الاقتصادية، ولكنها قلصت خسائرها في وقت لاحق لتغلق على تباين. بينما استمرت أسعار النفط في التراجع.

وفي اجتماع وزاري في واشنطن، أصر ترامب على أن هذا التراجع في النمو هو نتيجة لسياسات بايدن، قائلاً: “هذا بايدن، هذا ليس ترامب”. ومن جهة أخرى، سلط ترامب الضوء على ارتفاع “هائل” بنسبة 22% في الاستثمار المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام.

النمو الاقتصادي السنوي يستمر فوق 2%

على الرغم من الانكماش، بقي النمو الاقتصادي السنوي أعلى من 2% في كل عام من رئاسة بايدن، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.8% في عام 2024. ووفقًا لتقدير وزارة التجارة الأمريكية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول، بعد أن نما بنسبة 2.4% في الربع الأخير من عام 2024.

الانكماش نتيجة زيادة الواردات

أفادت وزارة التجارة الأمريكية أن هذا الانكماش يعود جزئياً إلى الزيادة في الواردات، إضافة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والحكومي. وصفت وزارة التجارة هذا التراجع بأنه “مؤشرٌ مُتراجع”.

البيت الأبيض يرد

في رد فعل على الأرقام، وصف البيت الأبيض الناتج المحلي الإجمالي بأنه “مؤشرٌ مُتراجع”، وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: “ليس من المستغرب أن تُشكّل مخلفات كارثة بايدن الاقتصادية عبئًا على النمو الاقتصادي”، مؤكدة أن “الأرقام الأساسية تُشير إلى الزخم القوي الذي يحققه الرئيس ترامب”.

تحديات تواجه الاقتصاد الأمريكي

مع الإعلان عن هذه الأرقام، صرح تشاك شومر، كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بأن هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي هو “تحذيرٌ صارخ” بشأن سياسات ترامب والجمهوريين في الكونغرس، مشيرًا إلى أن سياسة “جعل أمريكا عظيمة مجددًا” قد تدمّر الاقتصاد الأمريكي.

الرسوم الجمركية وتداعياتها

بعد التوترات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق في أبريل، أعلنت إدارة ترامب عن تعليق لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية المرتفعة على العديد من الدول، بهدف فتح المجال لإجراء محادثات تجارية، مع الحفاظ على معدل أساسي قدره 10% للعديد من الدول. في الوقت نفسه، رفعت الإدارة الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%، مما دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد البضائع الأمريكية.

الاقتصاد الأمريكي في مواجهة خطر الركود

حذر اقتصاديون من أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر ركود أكبر، رغم أن الانكماش بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لا يُعد بداية للركود. وكتب اقتصاديون في ويلز فارجو في مذكرة استثمارية أن هذا التراجع يعكس التغيير المفاجئ في السياسة التجارية، الذي أدى إلى أكبر تراجع في صافي الصادرات منذ أكثر من نصف قرن.