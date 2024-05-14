الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على منتجات صينية

أعلنت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الصينية الاستراتيجية، بما في ذلك أشباه الموصلات والمعادن الحيوية والمنتجات الطبية والسيارات الكهربائية.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الشركات والعمال الأمريكيين من المنافسة غير العادلة، حيث تتهم واشنطن بكين بدعم صناعاتها بإعانات كبيرة تؤدي إلى فائض في الإنتاج وطرح منتجات بأسعار مخفضة في الأسواق العالمية.

تتضمن الزيادة رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية تصل إلى 100%، وعلى الصلب والألومنيوم بنسبة 25%، وعلى البطاريات وأشباه الموصلات بنسبة 50%.

كما تمتد الرسوم لتشمل الألواح الشمسية وبعض المنتجات الطبية. يرى البيت الأبيض أن هذه الإجراءات ضرورية للقضاء على الممارسات التجارية غير العادلة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار.

في المقابل، أعربت الصين عن رفضها للقرار واعتبرته انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية. حذرت بكين من أن هذه الخطوة ستؤثر سلبًا على أجواء التعاون الثنائي وتعهدت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

تتزامن هذه الزيادة في الرسوم الجمركية مع مراجعة أمريكية لتحقيق في إطار المادة 301، وهي أداة استخدمها الرئيس السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية على ما يعادل 300 مليار دولار من المنتجات الصينية.