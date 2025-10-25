فحوصات لياقة إلزامية لجميع العاملين بالسعودية

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أخيراً، لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية على جميع العاملين في الجهات العامة ومنشآت القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.

وسيتم تنفيذ ذلك ابتداءً من مطلع شهر شعبان المقبل (أواخر يناير/كانون الثاني 2026) لتوفير إطار شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين والعالمين لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان بما يتماشى والمعايير الوطنية.

اعتبارا من شهر شعبان.. "فحص اللياقة المهنية" للقطاعات الحكومية والخاصة #الإخبارية pic.twitter.com/8MGesjrf4h — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2025

وجاء ذلك بعد أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية في المملكة العربية السعودية.

وينشر أريبيان بزنس نص قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (33232) وتاريخ 11/‏03‏/1447هـ، كاملاً بحسب جريدة “أم القرى” الرسمية في المملكة أمس الجمعة.

“إنَّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 7/7/ 1443هـ، وبناءً على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم 144116 وتاريخ 15 /9/ 1444هـ،

وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده 27 /12/ 1446هـ الموافق 23 /6/ 2025م.

يُقرّر ما يلي:

أولاً: اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وفقاً للصياغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويُعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعاً: على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

م. أحمد بن سليمان الراجحي“.