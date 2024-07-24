1.6 مليار دينار عجز الميزانية الكويتية في 23/24

أصدرت وزارة المالية الكويتية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.

وأظهرت النتائج تسجيل عجز فعلي بقيمة 1.6 مليار دينار، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات الفعلية بنسبة 17.9% عن السنة المالية الماضية، لتصل إلى 23.6 مليار دينار.

المصدر: وزارة المالية الكويتية

وانخفضت الإيرادات النفطية الفعلية بنسبة 19.4% لتبلغ 21.5 مليار دينار، بينما نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.1 مليار دينار.

في المقابل، ارتفعت المصروفات الفعلية بنسبة 12.7% لتصل إلى 25.2 مليار دينار.

المصدر: وزارة المالية

و بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي 84.36 دولار أمريكي، بينما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.650 مليون برميل.