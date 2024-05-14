طريق الحرير الجديد.. فرص اقتصادية واعدة في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أصدرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية “أوليفر وايمان”، تقريرًا جديدًا بعنوان “طريق الحرير الجديد – النمو والربط والفرص”، يسلط الضوء على مجموعة من الفرص الاقتصادية الواعدة في المنطقة الممتدة عبر آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحدد التقرير، 6 مجالات رئيسية ناشئة في هذه المناطق، وهي:

تحول الطاقة التنقل والنقل الخدمات المالية سلسلة الإمداد نظم الدفع الناشئة التحول الرقمي

وأشار التقرير إلى أن هذه المناطق تشهد مرحلة جديدة من العلاقات بفضل تدفق رؤوس الأموال والكفاءات والتكنولوجيا بين دولها، وتطور هذه العلاقات تبعًا لتوسع الأنشطة التجارية لتشمل مجالات جديدة مثل السيارات والتكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي.

ورأى أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورًا قويًا في هذا السياق، حيث تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في تنويع اقتصاداتها والاستثمار في قطاعات جديدة.

وقال عادل الفلاسي، رئيس قطاع أعمال شركة أوليفر وايمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشريك في قسم الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، وأحد مؤلّفَي التقرير: “تواصل الدول الواقعة على طريق الحرير الجديد تقدمها بفضل الفرص الاقتصادية المدعومة بثلاثة محفزات رئيسية هي: تحول الطاقة، وتطورات سلسلة الإمداد العالمية، والاضطرابات الجيوسياسية والهيكلة الإقليمية، حيث تُسهم جميع هذه التحولات الجوهرية في توليد الفرص وتشكيل ملامحها في هذه المنطقة التي تمثل نحو 40% من الاقتصاد العالمي”.

وقدم التقرير تحليلًا شاملاً للفرص المتاحة في مختلف المجالات، بما في ذلك صادرات التكنولوجيا النظيفة في الصين، ومنصات تمويل تحول الطاقة، وانتقال سلاسل الإمداد، وطفرة الألعاب الرقمية، والحلول المحسنة للمدفوعات، وإدارة الثروات والأسواق الخاصة.

وأكد على الأهمية الكبيرة لطريق الحرير الجديد بالنسبة لسلاسل الإمداد العالمية، حيث يمثل حصة كبيرة من الصادرات العالمية في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والملابس والنفط. كما لفت إلى تزايد مستويات الربط بين الدول في المنطقة، حيث تتم نسبة كبيرة من الأنشطة التجارية مع اقتصادات متطورة أخرى واقعة على طريق الحرير.

وقال بن سيمبفيندورفر، رئيس منتدى أوليفر وايمان لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ والشريك بأوليفر وايمان وأحد مؤلّفَي التقرير: “نتصور أن تشهد المنطقة نموًا قويًا للعلاقات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وزيادة مساهمة التكنولوجيا النظيفة، وتوسع سلاسل الإمداد الصناعية لتشمل مجموعة واسعة من الدول بالتزامن مع مواصلة الشركات تعزيز مرونته وصلابتها. كما سيزداد تدفق الثروات الخاصة وستتحسن حلول المدفوعات بين الدول، وستدعم استثمارات البنى التحتية للطيران والنقل نمو حركة الأفراد والبضائع. وأخيراً، سيقود الشباب، ممن يبادرون بتبني التقنيات الرقمية، مسيرة التحول الرقمي في المنطقة”.